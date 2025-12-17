Manuel Díaz El Cordobés se sincera sobre el síndrome del nido vacío tras la marcha de sus hijos

Manuel Díaz, El Cordobés, es uno de los toreros más mediáticos de nuestro país y un rostro habitual de la vida social. Hijo del también torero Manuel Benítez El Cordobés, ha sabido construir su propio camino tanto en los ruedos como en los medios de comunicación, donde se ha mostrado siempre cercano y familiar.

En esta ocasión, el andaluz ha hablado abiertamente sobre el momento personal que atraviesa tras la marcha de sus hijos de casa, una situación que le ha llevado a reflexionar sobre el llamado síndrome del nido vacío.

Manuel Díaz, El Cordobés | Gtres

Padre de tres hijos

Manuel Díaz es padre de tres hijos: Alba, Manu y Triana. La mayor, Alba, es fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal, con quien mantiene una relación cordial.

Sus otros dos hijos los tuvo junto a su mujer, Virginia Troconis, con quien comparte su vida desde hace años. El torero asegura que el ambiente familiar es inmejorable y que estas fechas refuerzan todavía más los lazos: "Toda la relación está muy bien, con mi padre perfecto, mi madre también muy ilusionada con esta Navidad todos juntos".

Manuel Díaz, El Cordobés y Virginia Troconis | Gtres

Todos se han ido de casa

Este año ha supuesto un antes y un después para la familia. Alba ya estaba cursando estudios universitarios, Manu se ha trasladado a Madrid para estudiar y Triana comienza ahora la universidad, donde estudiará Psicología.

"Ha sido un año muy bonito, de muchos cambios. Alba ya estaba en la Universidad, pero Manu está en Madrid estudiando, Triana empieza la Universidad este año, va a hacer psicología, y es un cambio un poquito drástico para nosotros", ha explicado Manuel Díaz.

Manuel Díaz, El Cordobés y Virginia Troconis | Gtres

El torero reconoce que esta nueva etapa les ha hecho sentirse más solos en casa: "Virginia y yo nos vemos un poquito solos otra vez, como que el nido se ha quedado un poco vacío", una sensación habitual en muchas familias cuando los hijos comienzan su vida adulta.

Tiempo de calidad en pareja

Lejos de vivirlo con tristeza, Manuel Díaz afronta este momento como una oportunidad para disfrutar del tiempo en pareja: "Estamos planteándonos hacer lo que siempre nos ha gustado, viajar un poco, dedicarnos un poco de tiempo a nosotros también", ha confesado.

Manuel Díaz, El Cordobés | Gtres

Además, asume con naturalidad que ahora son ellos quienes deben desplazarse para ver a sus hijos: "Es evidente que son etapas de la vida y este año ha sido un poco de todos estos cambios, de ser nosotros los que vamos a visitar a los niños donde estén ellos".

Una Navidad muy familiar

De cara a la Navidad, Manuel Díaz tiene claro que pasar tiempo juntos será el eje central de las celebraciones. Y es que ha comentado que pasará la Navidad "en familia, con mi madre, con mis niños y con Virginia, en el campito tranquilos".

Manuel Díaz, El Cordobés y Virginia Troconis | Gtres

El 24 de diciembre será una fecha especialmente señalada, ya que coincide con el cumpleaños de su mujer: "Del 24 al 25 ya sabéis que es el cumpleaños de Virginia, y que lo celebramos con mucho cariño".

Aunque la prioridad será estar todos juntos, no descartan una escapada posterior: "Este año la primera parte la pasaremos en familia y la segunda parte a lo mejor hacemos algún viajecito, pero por aquí, por España, islas Canarias estamos pensando, para estar juntos".