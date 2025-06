Esmeralda Moya, con la voz entrecortada al recordar a su padre fallecido y sus últimos momentos de vida

El pasado 2 de marzo, Esmeralda Moya compartía una desgarradora carta de despedida en sus redes sociales, donde anunciaba la muerte de su padre, Ángel Moya, a los 65 años, tras una larga lucha contra el párkinson. Un emotivo mensaje con el que la actriz quiso recordar no solo la figura de su padre, sino también el profundo vacío que su pérdida ha dejado en su vida.

"Me arde el pecho y siento un gran vacío en mi. Mi gran pena es que nuestros caminos se han separado y no te voy a poder ver más, por más que quiera encontrarte", escribía Esmeralda, emocionada, tras haber luchado durante años junto a su padre contra la enfermedad. Un camino que no ha sido fácil para la intérprete, pero en el que ha contado con el apoyo incondicional de su madre, su marido y su grupo de amigas, a quienes ha agradecido públicamente en su cuenta de Instagram estar a su lado en los momentos más difíciles.

La actriz, que semanas después del fallecimiento de su padre acudió al evento organizado por Kia, ha vuelto a reaparecer ahora durante la premiere de la película Padre no hay más que uno 5, que cuenta con la participación de Atresmedia Cine y que se estrena en cines el próximo 26 de junio. En el photocall, Esmeralda ha atendido a los reporteros de Europa Press, a quienes ha confesado no sentirse todavía con fuerzas para hablar de su padre sin emocionarse. "Nada, ya hace cuatro meses que no está mi padre y bueno... mejor no, es que no puedo hablar", comenzaba diciendo Esmeralda con la voz entrecortada.

Esmeralda Moya en la premiere de Padre no hay más que uno 5 | Gtres

Desde 2023, Esmeralda Moya ha estado al lado de su padre en la batalla contra la enfermedad. Así lo ha hecho público la actriz en sus redes sociales, que ha utilizado para dar visibilidad al párkinson. Una enfermedad que, lamentablemente, se ha llevado a su padre recientemente y cuya pérdida ahora trata de recomponerse poco a poco: "Y bueno ahí vamos luchando mucho porque han sido muchos años de lucha con la enfermedad y bueno, cuesta hacerse ahora a la vida sin él".

Un tema delicado para la actriz que, aunque no ha querido entrar en demasiados detalles, ha sabido encontrar el lado positivo recordando sus últimos momentos de vida: "He disfrutado de él, he estado con él en todo momento, hasta el último momento y lo volvería a hacer mil veces más, sabiendo el final".