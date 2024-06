Esmeralda Moya, sobre lo difícil que es vivir lidiando con la enfermedad de su padre: "Siempre estaré para ayudarte"

A mediados del año 2023, Esmeralda Moya anunciaba por redes sociales que su padre sufría una grave enfermedad. El Parkinson y la demencia sacudían la vida de su padre, Ángel, y la de su familia. Esta semana ha vuelto a mostrar mediante un post de Instagram lo importante que es su padre en su vida. Y lo ha hecho a través de una fotografía de pequeña con él acompañada de unas emotivas palabras: "Yo sé que siempre seré la niña de sus ojos".

Esmeralda recuerda nostálgica cómo era su progenitor antes de sufrir esta enfermedady también todas las vivencias a lo largo de su vida: "Pensar y creer que nada ha cambiado, que me recuerda, que me escucha, que me hace cosquillitas cuando vemos la tele, que me acompaña al trabajo, que me ayuda a arreglar cosas de la casa, que me llama para saber dónde estoy por si se pasa a verme…". El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que puede afectar a la memoria. Una enfermedad que ella misma deseó a principios de año que no avanzara demasiado rápido: "Por desgracia, la vida me sorprendió con todo lo contrario, la enfermedad avanza y pisa fuerte como un gigante en medio del desierto. Sin piedad".

La actriz de Los Protegidos afirma que desearía que esta situación fuera un sueño: "Y no puedo negar que sueño cada noche con despertarme e ir a verte y ver que todo sigue igual, que haces tu vida con mamá, y que disfrutas como te mereces, que disfrutas de tus 64 años".

La intérprete, como ya es costumbre en todos sus post, ha aprovechado para agradecer públicamente el apoyo incansable y caluroso de su familia y amigos día a día. Expresa su gratitud con unas palabras muy conmovedoras en las que declara que esta eternamente agradecida por todo lo que le ha dado su padre: "Yo siempre estaré para ayudarte y devolverte todo lo que has dado a lo largo de mi vida".