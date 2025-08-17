Lady Di dejó a sus hijos Guillermo y Harry "advertencias importantes" antes de su muerte: "Todavía puede guiarlos"

Han pasado 28 años desde la muerte de la princesa Diana en el trágico accidente de coche en el túnel Puente del Alma, de París, que causó también la pérdida de Henri Paul, conductor del vehículo, y de Dodi Al-Fayed.

Desde entonces, su legado como defensora de diversas causas humanitarias ha inspirado a millones de personas y su muerte dejó una huella imborrable en la historia moderna... Y a sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

Lady Di, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry | Gtres

Los hermanos atraviesan el peor momento de su relación que no ha sido capaz de reconducir ni los dramas familiares, como el cáncer de su padre, Carlos III, o el de Kate Middleton, del que se recuperó.

Más allá de su herencia y una fortuna valorada en aproximadamente 25 millones de libras, Diana de Gales le dejó sabios consejos que ha revelado el que fuera su exsecretario privado, Patrick Jephson, a People.

"Si estudian con atención la vida de la princesa Diana, Guillermo, Harry y sus asesores sabrán que les dejó muchos buenos ejemplos a seguir y también algunas advertencias importantes que atender. El afecto público y las ricas recompensas de la realeza deben ganarse con altruismo y servicio", afirmó.

"Estoy seguro de que están agradecidos de que cada día ella todavía pueda guiarlos, consolarlos e inspirarlos a lo largo del difícil camino que nacieron para seguir", ha añadido sobre sus hijos.

El príncipe Guillermo y el príncipe Harry en el funeral de su madre, junto a su padre, Carlos | Gtres

El príncipe Guillermo tenía 15 años y su hermano, 12, cuando Diana murió, cambiando sus vidas para siempre. Pero para los dos hermanos el verdadero punto de inflexión en su relación fue a raíz de la publicación de Spare, las memorias de Harry, donde describió su tensa disputa en 2019 en la que Guillermo habría agredido a su hermano.

A esto hay que añadirle distintas entrevistas que han dado tanto Harry como Meghan Markle, su propia docuserie o su traslado a Estados Unidos, lejos del resto de la familia real.

No obstante, la preocupación de Diana por las causas humanitarias influyó en sus hijos, quienes colaboran con distintas organizaciones para ayudar a personas desfavorecidas.