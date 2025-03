Fallece el padre de Esmeralda Moya a los 65 años: la desgarradora carta de despedida de la actriz

La actriz Esmeralda Moya está atravesando un difícil momento tras el fallecimiento de su padre, Ángel Moya, a los 65 años, tras años de lucha contra el párkinson. La actriz ha querido rendirle homenaje con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

Esmeralda Moya junto a su padre | GTRES

Ha compartido una foto en blanco y negro junto a él y una conmovedora carta en la que expresa su amor incondicional y el vacío que deja su pérdida. "Me arde el pecho y siento un gran vacío en mí. Mi gran pena es que nuestros caminos se han separado y no te voy a poder ver más, por más que quiera encontrarte", empieza escribiendo Esmeralda en su carta.

En su mensaje, la actriz ha querido recordar las palabras de cariño que su padre solía dedicarle: "El ángel de mi vida ya no está conmigo y ya nunca más me va a decir te quiero más que a mí, hija, me encanta verte feliz".

Esmeralda ha querido transmitir que, aunque la despedida es dolorosa, su padre seguirá estando presente en su vida y en cada decisión que tome: "Siempre mi corazón estará con el tuyo allá donde vaya". Además, ha querido agradecerle todo lo que le ha dado: "Eres y has sido el mejor padre que he podido tener. Gracias por elegirme como hija, por darme todo tu amor, por hacerme tan feliz".

La actriz también ha recordado los momentos difíciles que vivieron juntos a raíz de la enfermedad de su padre, pero ha dejado claro que no cambiaría nada: "Aunque han sido años duros, de mucha entrega y sufrimiento, si volviera a nacer, volvería a repetirlo, volvería a sacar fuerzas para ayudarte y apoyarte, para seguir juntos hasta el final".

En su publicación, Esmeralda Moya ha querido agradecer a todas las personas que han acompañado a su padre en su enfermedad, especialmente a su madre: "Ha estado al pie del cañón luchando sin descanso para que mi padre tuviera una calidad de vida insuperable", ha expresado con admiración.

También ha tenido palabras de agradecimiento para su marido, Jaime Llopis, que ha sido su mayor apoyo en estos momentos: "Gracias por estar conmigo en todo momento, por entenderme con la mirada y escuchar en los silencios. Por darme la mano y encontrar el consuelo y el refugio en ti".

Esmeralda Moya y su marido, Jaime Llopis | Gtres

Además, ha mencionado a sus amigas, quienes han estado a su lado como un pilar fundamental: "Gracias a mi legión de amigas, que siempre acuden a la llamada silenciosa de ayuda y me han acompañado durante todos estos años como un farolillo en la noche en medio del mar".

La publicación de Esmeralda se ha llenado de mensajes de apoyo y cariño por parte de amigos, compañeros de profesión y seguidores. "Te quiero y siempre te querré papá. Jamás te voy a olvidar", ha concluido la actriz en su carta, una despedida que refleja el amor incondicional de padre e hija.