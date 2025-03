Esmeralda Moya, emocionada, reaparece tras la muerte de su padre: "Él hizo lo que podía hacer"

Hace unas semanas, Esmeralda Moya confirmaba el triste fallecimiento de su padre, Ángel Moya. En los últimos años, la actriz compartía y daba voz en sus redes sociales a una enfermedad tan común como es el Párkinson, y de la que apenas se habla en público.

Dio visibilidad a la lucha contra la enfermedad y a su día a día junto a su padre, que finalmente fallecía el pasado 2 de marzo a los 65 años. Ahora, la actriz ha reaparecido ante las cámaras, en un evento de Kia por su 20 aniversario junto a Rafa Nadal y hablando maravillas de una de las personas más importantes de su vida.

Con un espectacular traje rojo, de pantalón de pinza, blazer y top a juego, Esmeralda ha confesado a mis micrófonos de Europa Press, que "el duelo se lleva por dentro", destacando que la vida sigue. "Estar en mi casa y estar llorando a mí no me va a devolver a mi padre", ha sentenciado.

Esmeralda Moya en un evento de Kia | Gtres

Y es que, como ha explicado, la actriz tiene una familia maravillosa por la que hay que seguir adelante: "Tengo dos hijos, mi marido, mi madre, familia, mis amigas y, si te digo la verdad, me siento muy afortunada por los 39 años que me ha dedicado mi padre".

Emocionada, pero entera y llevando la pérdida de la mejor forma posible, Esmeralda ha querido hablar desde la parte más positiva: "Me siento muy agradecida, como te decía. 39 años que mi padre me ha dedicado lo mejor de él y, sobre todo, que he estado siempre con mis padres. Entonces, lo que me deja es como una tranquilidad, un pozo de felicidad, porque he podido hacerlo, he podido, pese al trabajo, pese a los niños, pese a todo, he podido estar con mi padre".

En estos meses, la actriz ha ido compartiendo toda la evolución de su padre, sus miedos, su apoyo incondicional y dando visibilidad a una enfermedad muy presente, pero de la que poco se habla. Y, "aún sabiendo el final", Esmeralda tiene claro que volvería a hacer por su padre todo lo que hizo hasta el último día.

"Hicimos lo que podíamos hacer, él hizo lo que podía hacer, la vida sigue. Y he tenido, bueno tengo, un padre maravilloso. Tengo un padre maravilloso que está desde ahí arriba dándome luz y me siento muy agradecida porque me ha dedicado lo más bonito de su vida", ha sentenciado. Y siempre estará.