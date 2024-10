Elena Tablada despista confesando que tiene un nuevo amor: "El mío no es español"

En el punto de mira tras revelar recientemente que el detonante de su separación de Javier Ungría fue que el empresario le tenía "manía" a su hija Ella -fruto de su relación con David Bisbal- Elena Tablada está de nuevo enamorada. Y así lo ha confesado en el estreno del nuevo Wah Madrid donde, con la espontaneidad que la caracteriza, ha confirmado a los micrófonos de Europa Press que tiene una nueva ilusión de la que ha revelado un importante detalle: "No es español".

Aunque los últimos meses su nombre ha estado envuelto en un huracán mediático por sus declaraciones sobre su antigua relación, Elena ha asegurado que ya está "más tranquila" y "súper relajada" y rehaciendo su vida poco a poco.

Elena Tablada en la presentación del nuevo Wah Madrid | Gtres

Además, ha explicado que la finalidad de esta docuserie era darle visibilidad a la salud mental, algo que también está intentando inculcarle a sus hijas: "Como mamá intento hacerlo lo mejor que puedo y todo lo que aprendo intento, más allá de que mis hijas tienen que equivocarse por ellas mismas, todo lo que aprendo se lo transmito".

Y es que, a pesar de que mucha gente ha criticado que sus palabras pueden hacer daño a Ella, Tablada ha defendido todo lo contrario: "Esto le va a ayudar mucho y va a ayudar a muchos niños que están en esa situación. Mucha gente me ha escrito diciéndome gracias, gracias por normalizar y por verbalizar esto. Mi hija ha visto parte del programa. Es mayor, pero no lo suficiente para saber analizar eso, profundizar en eso y absorber las dificultades".

Y ha sido entonces cuando Elena ha confesado que tiene ganas de encontrar de nuevo el amor: "Claro que me apetece enamorarme, pero ahora es más difícil, ahora mi nivel es más alto y no creo que nadie pueda entrar por ahora en él, pero me apetece". Asimismo, ha revelado que lo fundamental que busca en un hombre es la "empatía, sobre todo empatía, porque sabes manejar muchas situaciones de la vida".

Un momento en el que le hemos comentado que quizás esta era la noche en la que podría conocer a alguien especial y la diseñadora, para nuestra sorpresa, ha desvelado que ya tiene una ilusión. "El mío no está en España. O sea, el mío no es español", ha lanzado, abandonando el photocall y dejándonos con las ganas de saber quién es su nuevo amor.