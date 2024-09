Elena Tablada, sobre la comparación entre Javier Ungría y David Bisbal: "No tienen nada que ver"

La batalla mediática continúa. Cuando parecía que las aguas entre Elena Tablada y Javier Ungría se habían calmado, unas declaraciones de la modelo sobre la relación de su ex y su hija Ella volvían a poner sus nombres en la palestra.

Declaraciones a las que el empresario respondía confesando que, para él, lo que había dicho Elena era "una falta de respeto para Ella" y que las veces que había coincidido con David Bisbal, el cantante había sido "fantástico". Ahora, su exmujer, asombrada por estas declaraciones, ha respondido.

Lo ha hecho en la fiesta por el 80 aniversario de la revista ¡Hola!, confesando para los micrófonos de Europa Pess que Ungría tiene dos caras: "Pero ¿cuál de los Javieres? ¿El Javier que sale en Instagram, sacando el dedo del medio, con la canción de David Bisbal, ese Javier? Muestra poca madurez y poca empatía. Y frivolizar en un tema tan serio… o el Javier del photocall, que no le gustaba el photocall".

Elena Tablada en la fiesta aniversario de ¡Hola! | Gtres

Además, ha acusado al padre de su hija Camilla de actuar "sin titubear, sin pestañear sabiendo la realidad" sobre la guerra que los separa: "Es digno de un Oscar". Eso sí, ha querido dejar claro que esta etapa ya se ha quedado en el pasado y que "gracias a Dios" su ex ya no está en su vida, aunque siempre mantendrá ese vínculo por la hija que tienen en común.

Son muchos los que han comparado este conflicto entre Tablada y Ungría con el que tuvo la modelo con David Bisbal cuando separaron sus caminos. Pero ella lo ha querido dejar claro: "No tiene nada que ver, aparte que David y Javier no tienen nada que ver". Y, como ha afirmado, esta batalla mediática seguirá "mientras que Javier quiera".

Volviendo a hacer alusión a cuál es la realidad, Elena ha aconsejado a su expareja que mantenga silencio y respeto tanto a David como a ella, dejando a un lado todo lo que ha pasado. "Si él ya no dice nada esto se termina, porque yo ya sané y Javier es parte del pasado. Yo ahora estoy mirando hacia otros horizontes, enfocada en mí, en mi vida, en mis hijas", ha sentenciado.

Tras sus declaraciones, son muchos los que han subrayado que sus palabras pueden interferir en las pequeñas, que son hermanas: "Precisamente porque son hermanas, no se puede tapar el sol con un dedo. Y yo protejo, yo soy muy protectora con la gente que me rodea".

A partir de ahora, Elena solo tiene claro que va "a mirar hacia adelante", pero Javier se está planteando poner todo el asunto en manos de sus abogados. ¿Tiene la modelo miedo a una demanda? "Hay pruebas en el juzgado de todo lo que ha pasado. Si él quiere tomar medidas legales, fenomenal, adelante. No tengo miedo. No me meto en este jaleo diciendo una mentira".