Javier Ungría reconoce que lo que ha dicho Elena Tablada "es una falta de respeto para Ella"

Javier Ungría y Elena Tablada vuelven a estar en el punto de mira. Después de que la modelo revelase que el detonante de su separación fue la "manía" de su ex hacia Ella, la hija que tiene en común con David Bisbal, este ha hablado. En medio del vendaval mediático, ha reaparecido públicamente en el desfile de Félix Ramiro en el marco de la MBFW Madrid y ha respondido a las impactantes declaraciones de su exmujer para los micrófonos de Europa Press.

Molesto, aunque resignado, el empresario hostelero ha dejado en el aire si emprenderá medidas legales contra Elena y la ha acusado de ser ella quien ha faltado el respeto tanto a su hija como al resto de su familia. Algo que él no hará, porque como reconoce, lo más importante es la niña que tienen en común, Camilla.

"Ha sido una semana intensa, pero dentro de lo que cabe estoy tranquilo", ha confesado. Respecto a la confesión de Elena sobre que la familia Ungría nunca la aceptaron a ella ni a Ella, ha respondido: "Lo único que me ha molestado de todo esto es que metan a mi familia, porque al final la familia ha sido siempre excepcional con ella y con toda su familia, y bueno, eso es lo que me ha parecido un poco feo. A ellos no les importa demasiado, porque ya han visto todo lo que viene pasando desde hace dos años y medio, pero, hombre, es feo".

Javier Ungría y Félix Ramiro en la MBFW Madrid | Gtres

Esta polémica también ha salpicado a David Bisbal, padre de Ella, quien hasta la fecha no se ha pronunciado. Asimismo, como ha desvelado Javier, no se ha puesto en contacto con el cantante ni tiene intención de hacerlo: "Yo espero que él sepa que estas cosas no hay que hacerle demasiado caso". Además, ha desvelado que han coincidido en más de una ocasión y que "siempre ha sido fantástico".

Negando lo que ha contado Elena sobre el "rechazo" que sentía por su hija, el empresario ha contraatacado: "Es un poquito falta de respeto para Ella, para la hermana, para la familia paterna, para mucha gente".

Pero no ha querido seguir entrando en una polémica que se suma a las varias que ha tenido con la modelo desde que rompieran su historia de amor: "No me apetece mucho hablar del tema este. Es un tema que no... lo veo muy feo, veo que ya veré lo que hago, pero que no le quiero dar muchas vueltas porque me parece que es enturbiar más el ambiente y ya está demasiado feo".

Dejando en el aire si tomará medidas legales contra su exmujer, ha confesado que se espera más dardos en los programas que aún quedan por emitirse. Sin embargo, Javier no se plantea contar públicamente su versión sobre esta separación ni entrar en temas familiares: "Yo llevo las cosas por otro lado y prefiero mantenerme un poquito como hasta ahora. Voy a intentar mantener la prudencia".

¿Le ha decepcionado Elena? El empresario ha asegurado que ya no le decepciona nada, pero sí le ha reprochado que "hay ciertas cosas que uno debería quedárselas en casa o no cruzar ciertas líneas que pueden salpicar a gente que no tiene nada que ver". Pese a todo, ha desvelado que le "encantaría" poder llegar a un entendimiento con la diseñadora y tener una relación cordial: "Todo pasa y el sol siempre sale".