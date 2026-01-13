La inesperada felicitación de Kiko Rivera a Cayetano Rivera por su 49 cumpleaños: "No quería dejar pasar este día"

Cayetano Rivera lleva desde 2025 alejado del foco mediático coincidiendo con la polémica que surgió tras su accidente de coche y después de que se rumorease que había empezado una relación con la periodista Gemma Camacho.

Pero esta privacidad no ha impedido que su hermano Kiko le felicite por su 49 cumpleaños dedicándole unas bonitas palabras a través de una publicación en Instagram donde deja claro que a pesar de que empezaron a tener relación tarde, ahora se llevan muy bien.

Kiko Rivera y su hermano Cayetano | Gtres

"Hoy es tu cumpleaños y no quería dejar pasar este día sin decirte algo importante. La vida, por circunstancias, no nos dejó compartir tantos momentos juntos cuando éramos niños", ha comenzado, recordando que "nuestro primer gran encuentro llegó tarde, en la boda de nuestro hermano mayor". "Y aun así tuvo que pasar un poco más de tiempo para que nuestra relación se afianzara de verdad", ha reconocido, haciendo mención al escasísimo contacto que tuvieron tras la muerte de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri', por la nula relación de Isabel Pantoja con la familia Rivera.

A pesar de esto, Kiko ha dejado claro que actualmente su hermano es una persona muy importante en su vida. "Aquí estamos y hoy puedo decir sin dudarlo que eres una de las personas más importantes de mi vida"."Eres un hermano cojonudo, de los que siempre están, de los que suman, de los que se sienten cerca incluso en silencio", decía agradeciéndole "tu apoyo, tu forma de ser y por estar siempre ahí".

"Hoy es tu día y quiero que sepas que te quiero con locura. Nos quedan muchísimas cosas por vivir juntos, y es un auténtico orgullo poder llamarte hermano. Feliz día. Y sí... ya rozas la 5º planta Te quiero hermano", terminaba esta bonita felicitación.