La temporada de bodas de la jet set española arrancó por todo lo alto este 31 de enero de 2026 en Sevilla, con el [[LINK:INTERNO|||Article|||697f798375beb90007a43f19|||enlace entre María Eugenia González‑Serna y Juan Molina Ponce]], un acontecimiento que reunió a familiares, amigos y rostros conocidos en una de las bodas más esperadas del año. Entre los invitados estuvieron Tana Rivera, amiga íntima de la novia, Lourdes Montes y Francisco Rivera que dieron unos cuantos momentazos.

Cayetana Rivera en una boda 2026 | Europa Press

Tana optó por un vestido elegante de Nicolás Montenegro, confeccionado en terciopelo marrón chocolate, de cuello halter, con corte asimétrico y una capa como complemento. Lució un look de lo más sencillo pero elegante a la vez, como peinado, se decantó por una coleta y, también por un maquillaje discreto que resaltaba sus facciones sin ser demasiado llamativo, colores naturales, vamos, una demostración de que a veces menos es más.

Tana Rivera en una boda | Gtres

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que acudiese sola, acompañada únicamente de una amiga, tras haber terminado hace poco su relación de cuatro años con el empresario Manuel Vega. A pesar de ello, Tana se mostró tan simpática como siempre, asegurando a los medios que "le ha encantado la boda" y cuando le decían que de una boda sale otra... Esta tiraba de ironía con un: "Pues yo tengo 14 este año".

Por otro lado, Lourdes Montes lució un traje violeta de lo más llamativo que dejó bocas abiertas. Un total look ideal para la temporada de bodas en invierno en Sevilla. Su conjunto se compuso de una blusa de manga larga y cuello redondo y unos pantalones palazzo a juego. Por encima, un abrigo largo de los mismos tonos, aunque más oscuro, con hombros marcados. Y finalmente como complementos optó por unos zapatos de tacón cerrados y un bolso de mano gris.