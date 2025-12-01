Marta Riumbau, sobre cómo ha asimilado su reciente aborto: "Intento hacer ver que he pasado página"

Marta Riumbau está pasando por un momento muy difícil después de que hace unos días sufriese un aborto y se viese "obligada" a comunicarlo en sus redes sociales. Al parecer, esta vez la influencer hizo todo el proceso sola asegurando que "ni siquiera llegué a decir en voz alta que estaba embarazada" y que "nadie sabía que estaba embarazada, de hecho a mi familia se lo he tenido que decir esta mañana, para poder decir que había abortado".

"Ya había escuchado el latido" y justo después empezó a tener un sangrado que en principio no era preocupante pero terminó siendo un aborto. "Me ha sorprendido la frialdad con la que he actuado. Ahora me estoy rompiendo un poco más, pero supongo que ha sido por Julieta o porque yo ayer ya lo sabía de alguna forma", decía en ese momento.

Han pasado ya varias semanas desde que Marta tuviese que pasar por este duro momento y es ahora cuando lo está asimilando. Así lo hablaba con los micrófonos de Europas Press cuando le preguntaban por el tema asegurando que "yo prefiero tomármelo como tenía que pasar".

Marta Riumbau contestanto a la prensa | Europa Press

"Prefiero tampoco no pensar mucho ni darle muchas vueltas, ni pensar, ha sido culpa mía, he hecho algo que no debía hacer porque es algo que siempre caemos, no decir, ostras, quizás si no hubiese hecho ese esfuerzo o no hubiese cogido... Pero, claro, es que tampoco podía hacer un reposo absoluto y bueno. A ver, no te voy a decir estoy bien, intento un poco hacer ver que he pasado página, pero la realidad es que aún estoy incluso con el proceso biológico".

Además, Marta hacía una reflexión respecto a los tabús que existen alrededor del aborto y cómo suelen actuar las mujeres ante estos casos. "Es algo súper común que es verdad que no se cuenta demasiado. Es como que las mujeres tendemos a guardar esto, cosa que tampoco entiendo porque es como hasta los tres meses no digas nada. Pero luego si lo pierdes, no duele menos porque no lo hayas contado. Simplemente la gente no lo sabe, pero te vas a te va a doler igual. Entonces, bueno, creo que esto es algo que quizá deberíamos ir cambiando un poquito, porque también es mejor apoyarte en familia, amigos y que es algo que ha pasado y que va a doler".