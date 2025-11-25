David Beckham no se cree que Victoria se haya encargado de poner este árbol de Navidad en casa: "Sé honesta"

Diciembre está a la vuelta de la esquina y, con él, llega la época más mágica del año: la Navidad. Es el momento de encender las luces, llenar la casa de decoraciones, pensar en los regalos y disfrutar de instantes únicos con familia y amigos.

Pero antes de sumergirnos en este ambiente festivo, hay un ritual imprescindible: preparar el hogar y, sobre todo, montar el icónico árbol de Navidad.

Así lo ha hecho la familia Beckham, que ha compartido en Instagram el espectacular antes y después de su abeto navideño. En este artículo repasamos todos los detalles de su decoración y la divertida reacción de David Beckham ante la sorpresa que le preparó Victoria.

David y Victoria Beckham | Gtres

La idea de Victoria

La ex miembro de las Spice Girls ha compartido a través de su Instagram un vídeo muy dulce, en el cual explica que va a montar el árbol de Navidad para hacerle una sorpresa a su marido: "David ha estado fuera por unos días, y hoy llega a casa. Tengo el árbol y lo vamos a decorar. Quiero hacerle una sorpresa".

Tras estas tiernas declaraciones y enseñar el abeto al desnudo, Victoria mostró a sus fans todos los adornos que iba a usar distribuidos por el salón: "Tengo todas estas decoraciones y tengo unas cuantas horas para perfeccionar el árbol", explica emocionada.

Las decoraciones

Victoria Beckham usa tres adornos preciosos para decorar el árbol familiar. El primero se trata de unas bolas doradas, uno de los colores por excelencia de la Navidad. Algunas de las bolas cuentan un acabado mate y otras brillante, aportando un contraste que le da un toque original al árbol.

La segunda decoración son unos irresistibles lazos hechos con cinta de raso, un material brillante ideal para esta época del año. Este adorno transmite ternura y elegancia, además de ser un detalle poco común.

Árbol de Navidad con lazos | Freepik

Y, el último adorno por el que Victoria se ha decantado son las luces. Un clásico que no puede faltar en ningún hogar. En su caso, ha colocado numerosas luces de color cálido, haciendo que el árbol brille lo máximo posible.

La reacción de David

Tras algunas horas, Victoria Beckham muestra a su comunidad el resultado del árbol: "El árbol está preparado, es un árbol grande, nunca hemos estado tan preparados para Navidad", explica la empresaria entre risas.

Y justo después de estas declaraciones, aparece su marido de manera totalmente inesperada detrás de la puerta: "Sé honesta", comenta David. "¿Qué quieres decir?", responde Victoria. "¿Realmente has hecho tú este árbol?", pregunta el padre de familia muy sorprendido.

David y Victoria Beckham | Gtres

Tras unas cuantas reafirmaciones, la ex cantante pregunta a su marido: "¿Es una buena sorpresa?", pregunta a la cual el ex futbolista responde con humor: "Muy buena sorpresa, señorita Claus", concluyendo la conversación con un "I love you" mutuo.