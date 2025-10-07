Eugenia Martínez de Irujo destaca el "buen rollo" que se vivió en la boda de su hermano Cayetano y Bárbara Mirjan

El pasado sábado 4 de octubre, Sevilla fue testigo lo que se ha convertido en uno de los eventos sociales más importantes del año: la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, tras casi una década de relación.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la emblemática iglesia del Cristo de los Gitanos, donde descansan las cenizas de la duquesa de Alba, madre del novio, un enclave de especial significado para la familia.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo se casan | Gtres

Una de las protagonistas de la celebración fue Eugenia Martínez de Irujo, quien, a su vuelta a Madrid, compartía con los micrófonos de Europa Press algunos detalles sobre el ambiente vivido durante la boda.

Fernando y Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

Según la hermana del novio, entre los hermanos presentes reinó "muy buen rollo", asegurando que "lo pasamos súper bien, fue muy divertido y todo muy bien". Al preguntarle qué destacaría del enlace, no dudó en contestar: "No lo sé, mucho baile y poco más, muy divertido".

Eugenia Martínez de Irujo responde a la prensa | Europa Press

El reportero también aprovechó y le preguntó a Eugenia sobre el pequeño altercado en el que se vio envuelto Cayetano con la prensa al salir de la iglesia.

"¿Mi hermano? No me he enterado de nada". Sobre la comentadísima ausencia de Jacobo, otro de los hermanos, le restó importancia con un: "Eh, bueno, hemos hablado con él todo el rato", indicando que la comunicación familiar fue constante.

A pesar de las ausencias importantes que hubo en este enlace, parece que todos los asistentes disfrutaron y solo tienen buenas palabras respecto a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.