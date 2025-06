Asraf Beno explica cómo se encuentra Isa Pantoja tras desvelar estar viviendo un posparto complicado

Para Isa Pantoja la segunda maternidad, además de un momento muy especial y bonito, está siendo complicada. Una semana después de dar a luz al pequeño Cairo, su primer hijo junto a Asraf Beno, ha desvelado que su posparto está siendo una montaña rusa.

"El embarazo que he tenido ha sido idílico. He sido TAN, pero TANNN feliz, que no estaba preparada para compartir mi bebé con el mundo", ha explicado en redes sociales. Una realidad que viven muchas mujeres, pero de la que apenas se habla.

Ahora, Asraf, feliz como padre primerizo, ha reaparecido ante las cámaras (junto a Albertito) y ha confesado a los micrófonos de Europa Press cómo está siendo esta nueva etapa y los primeros días en casa: "Muy bien, muy contentos. Agotadores, pero contentos".

Eso sí, entre risas ha confesado que las noches no están siendo como antes, ya que no están durmiendo muy bien. Respecto a cómo se encuentra su mujer, una semana después de dar a luz, no ha querido entrar en detalles: "Poco a poco".

Asraf Beno atendiendo a la prensa desde el coche | Europa Press

Todavía se están adaptando a su nueva realidad siendo cuatro en la familia, motivo por el que de momento no hemos visto a Isa fuera de su casa, donde sigue recuperándose de la cesárea: "Lo está llevando bastante bien".

Sin embargo, la hija de Isabel Pantoja sí ha vuelto poco a poco a las redes sociales y a la normalidad, dando voz a un posparto un poco complicado del que está aprendiendo y visibilizando. "Estamos apoyándola mucho y le estamos dando mucho cariño, que es lo importante en estos momentos", ha respondido Asraf.

A pesar de las últimas polémicas que ha habido respecto al clan Pantoja (y la nula relación que Isa mantiene con su madre y su hermano Kiko), está viviendo un momento muy feliz junto a la familia que ha formado. "Estoy tomándome este tiempo para conocerme un poco más. Solo sé que cuando soy feliz soy DEMASIADO feliz de la familia que he creado y lloro de felicidad", ha compartido en Instagram.

De momento, se desconoce si querrán bautizar al pequeño o cuándo será la vuelta de Isa a la vida pública. Lo que sí ha dejado claro la pareja es que no tienen intención de mostrar el rostro del pequeño en las redes sociales, con el objetivo de mantener su privacidad, de la misma forma que lo hacen con Albertito.