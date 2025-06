Isa Pantoja, sobre lo duro que está siendo su postparto una semana después de dar a luz: "Yo no quiero estar así"

Hace siete días, Isa Pantoja se convertía en madre de su segundo hijo, el primero en común junto a su marido, Asraf Beno.

Un niño al que el matrimonio ha decidido llamar de forma muy original: Cairo. Igual que se llama el hijo de la cantante Melody, un nombre de origen árabe que significa el victorioso o el fuerte.

Pocas horas después de regresar a casa con su bebé, y después de mostrarse tremendamente emocionada la salida de la clínica de El Puerto de Santamaría, en Cádiz, donde dio a luz; Isa utilizaba su cuenta de Instagram para compartir un stories donde reflexionaba sobre los sentimientos que estaba teniendo a las pocas horas de parir.

"Estos días han sido de altos y bajos. Sinceramente, el embarazo que he tenido ha sido idílico. He sido TAN pero TANNN feliz que no estaba preparada para compartir mi bebé con el mundo. Él tenía que nacer ya y yo no tenía prisa por seguir sintiendo sus pataditas", confesaba. "No puedo ver fotos de embarazada, ni ecos... ni siquiera pude eliminar la app de embarazo todavía", escribía en este stories.

La reflexión de Isa Pantoja | Stories

Unos sentimientos que sobrepasan a muchas mujeres tras el parto y sobre los que Isa ha querido hablar más en profundidad a través de un vídeo que ha publicado. Una montaña rusa de emociones de la que habla sinceramente y que se hace complicado de gestionar: "Yo no quiero estar así".