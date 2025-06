Anabel Pantoja explica el motivo por el que no conoce todavía al hijo de su prima, Isa Pantoja

Anabel Pantoja ha sido grabada, este jueves, llegando al aeropuerto de Sevilla. Un viaje a la península que ha desatado, de nuevo, muchas teorías: ¿ha viajado a Sevilla para conocer al nuevo hijo de su prima, Isa Pantoja?

A su llegada, Anabel no ha dudado en atender amablemente a la prensa. Y aunque no ha desvelado cuál es el motivo de su viaje, sí que ha aclarado que no ha viajado para conocer al bebé recién nacido de su prima, ya que por expresa petición de Isa, quieren que el bebé tenga más días antes de que la gente le empiece a conocer, por precaución.

"Todavía no podemos ir porque Isa nos ha dicho que hay que esperar un poquito de tiempo para dejarles a ellos", aseguraba Anabel a la prensa. Y además, la influencer ha aprovechado para mandar un mensaje a todos los que siempre la critican: "Así que para la gente, que tanto le gusta hablar y decir que no he ido a ver a mi sobrino es porque me lo ha pedido Isa. Yo también cuando di a luz pedí calma. Así que se relajen un poquito, que siempre están a la defensiva conmigo y yo no me meto con nadie".

El reencuentro entre Merchi y Anabel Pantoja | Gtres

Lo que también ha querido aclarar Anabel es que aunque no conoce todavía físicamente al hijo recién nacido de su prima Isa, sí que lo ha visto ya por videollamada: "No se puede ser más guapo. Mi prima es una campeona, muy valiente y ya está".