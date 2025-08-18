Las parejas de famosos que están protagonizando el verano 2025: de Aitana y Plex a Melyssa Pinto y Mario Casas

El verano es la estación del año de la desconexión, de la calma y de dejar fluir. Son unos meses de descanso que nos ayudan a sentirlo todo a flor de piel, con intensidad pero, a la vez, con tranquilidad. Sobre todo, los sentimientos. Una época en que sentimos más y nos dejamos llevar por los sentimientos.

Y esta sensación la hemos podido vivir con muchas celebridades, que, durante este verano, se han mostrado más ilusionados y enamorados que nunca. El verano es una temporada ideal para dejar fluir lo que te nace de dentro, y son muchos los famosos que nos lo han demostrado. Estas son las 8 parejas más enamoradas de este verano.

Aitana y Plex

Sin lugar a duda, una de las parejas de las que más se ha hablado este verano es la de la cantante Aitana Ocaña y el youtuber Daniel Alonso, conocido como Plex en las redes sociales.

Todo empezó con un vídeo en el canal de YouTube de Plex, donde aparecieron juntos en un vlog por Japón. Desde entonces, todos los medios les han seguido el rastro, en busca de cualquier indicio de relación. Y así ha sido, ya han sido vistos juntos varias veces, la última, de viaje a Bali, donde seguro que están pasando unas magníficas vacaciones.

Aitana y Plex | Gtres

Además, gracias a las redes sociales, hemos podido ver que ya tienen asignado entre ellos un corazón: el de color gris. Pues Daniel comentó en la publicación de cumpleaños de Aitana con ese emoticono, el mismo que ha puesto la cantante como pie de foto en su última foto.

Rosalía y Emilio Sakraya

Siguiendo con el hilo de las cantantes, la catalana Rosalía, que siempre está en el foco mediático, este verano lo está aún más después de saber quién es su nuevo novio: Emilio Sakraya, un actor alemán que le ha robado el corazón. Él mismo publicó una foto de arte callejero con la cara de su amada.

Dibujo de la Rosalía por la calle | Instagram, @emilio_sakraya_

A pesar de que ellos no han compartido ninguna imagen juntos en sus redes sociales, han sido vistos y fotografiados varias veces, la última en su viaje de pareja en Marrakech, una ciudad que a Rosalía le encantó. En un recopilatorio de fotos de Instagram que hizo la cantante, se puede apreciar al actor sentado a su lado.

Rosalía y Emilio Sakraya | Instagram, @roslia.vt

Melyssa Pinto y Mario Casas

Otra pareja que ha dado mucho que comentar es esta: la influencer Melyssa Pinto y el actor Mario Casas. Una relación que nos ha regalado grandes momentos, como la llegada de la creadora de contenido a la boda de Susana Molina, que fueron pillados cuando a Melyssa se le cayó el bolso al suelo.

Mario Casas tras dejar a Melyssa Pinto en la boda de Susana Molina | Gtres

Ahora, justo se han ido de viaje a El Salvador. A pesar de que no han compartido ninguna imagen juntos, ambos han publicado fotos en el mismo país, con los mismos paisajes y planes.

Mario Casas en El Salvador | Instagram, @mario_houses

Ana Mena y Óscar Casas

Hablando de Mario Casas, quien también está emparejado es su hermano Óscar, con ni más ni menos que la gran estrella del pop Ana Mena. Tras la grabación de la película "Ídolos", este dúo evolucionó a algo más que compañeros de trabajo.

Ana Mena y Óscar Casas | Instagram, @anamenaoficial

A pesar de que ya llevan unos cuantos meses juntos, al principio no mostraban mucho de su relación. Ahora, su noviazgo está muy latente y están compartiendo mucho contenido juntos a través de sus redes sociales.

Lola Lolita y Alonso López

La influencer Lola Lolita, que en diciembre rompió su relación con el también creador de contenido Isaac Belk, parece haberse vuelto a ilusionar. Lo ha hecho del piloto de Moto2 Alonso López, con quien se la ha visto públicamente varias veces, incluso de viaje a Algarve.

Lola Lolita | Instagram, @lolalolita

Alonso López | Instagram, @alonsolopez_21

Aunque llevan varios meses conociéndose, aún no han oficializado por redes sociales su relación. Aún así, las fotos que se han visto de la pareja, a ambos se les ve muy contentos e ilusionados por la historia de amor que justo acaba de empezar.

Gracie Abrams y Paul Mescal

Una pareja que ha pillado por sorpresa a muchos, es la cantante estadounidense Gracie Abrams y el actor irlandés Paul Mescal. Hace ya unos meses que los rumores de esta relación fluctúan por los medios, pero se ha confirmado con una publicación de Instagram de la cantante, donde aparece con el protagonista de Gladiator 2.

Gracie Abrams y Paul Mescal | Instagram, @gracieabrams

La foto es en el Festival de Artes Escénicas Glastonbury, que tiene lugar en el Reino Unido. La pareja disfrutó de los maravillosos espectáculos después del exitoso concierto que hizo Gracie en esos mismos escenarios.

Dua Lipa y Callum Turner

La última pareja de este listado también es internacional: se trata de la también cantante inglesa Dua Lipa y del actor londinense Callum Turner. Aunque su noviazgo empezó a principios de este año, se los ve muy comprometidos.

La última aparición pública juntos ha sido en el cumpleaños de la cantante, donde ambos no han dudado en compartir fotos juntos.

Dua Lipa y Callum Turner | Instagram, @dualipa

Su amor es tan fuerte que hasta se habla de un anillo de compromiso. Una joya que Dua Lipa siempre luce en su mano y está valorada en 37 mil dólares, pero no está confirmado que sea el anillo de pedida de matrimonio.