Isa Pantoja se sincera sobre los sentimientos que está teniendo tras dar a luz: "No puedo ver fotos embarazada"

Hace cuatro días, Isa Pantoja utilizaba sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su segundo hijo, el primero en común junto a su marido, Asraf Bueno.

Una feliz noticia que compartieron junto a varias imágenes hechas en el hospital y donde desvelaban el nombre que habían elegido para su pequeño: Cairo.

Dos días después de dar a luz, Isa Pantoja abandonaba la clínica en El puerto de Santa María, Cádiz, donde dio a luz. Muy emocionada, la hija de Isabel Pantojano podía evitar emocionarse al hablar con los reporteros de su nuevo hijo, al que llevaba en brazos.

Isa Pantoja y Asraf Beno posan por primera vez con su hijo | Europa Press

Y ahora, desde casa, con todo más en calma, Isa ha reflexionado sobre algunos de los sentimientos que muchas mujeres sienten durante el postparto.

"Estos días han sido de altos y bajos. Sinceramente, el embarazo que he tenido ha sido idílico. He sido TAN pero TANNN feliz que no estaba preparada para compartir mi bebé con el mundo. Él tenía que nacer ya y yo no tenía prisa por seguir sintiendo sus pataditas", confiesa a través de un stories que ha compartido en Instagram.

Y asegura que es tal el sentimiento que tiene de nostalgia que: "No puedo ver fotos de embarazada, ni ecos... ni siquiera pude eliminar la app de embarazo todavía".

"Ahora estoy en casa más tranquila y ese sentimiento, por suerte, cada vez es menor porque ahora es otra etapa aunque no seamos uno solo. Y también quiero acostumbrarme a eso. Saber que él está conmigo de otra forma y que puedo besarlo y achucharlo las veces que quiera", concluye en esta emotiva reflexión que ha compartido.