Alba Díaz estalla contra quienes critican su físico y lanza una reflexión sobre la salud mental

"Basta ya", ha sentenciado Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha pronunciado en redes sociales tras ser objeto de numerosas críticas y comentarios dañinos hacia su persona. La influencer se dirige a sus seguidores desde la trasparencia y comparte con ellos momentos de su vida, tanto su experiencias, como sus ideas y pensamientos. Esto ha hecho que la joven de 22 años alce la voz para intentar parar, y concienciar, lo dañino que puede ser un mensaje y hasta qué punto la palabra puede ser un arma cargada que destroza todo a su paso.

Ha sido precisamente por un conjunto de palabras, organizadas con un fin, hacer sentir mal, que Alba ha roto su silencio y se ha dirigido a sus 272 mil seguidores por medios de las historias de Instagram tras recibir una crítica de una usuaria de la red social. La madrileña ha respondido contundente frente al comentario que afirmaba que la joven no había heredado la genética de sus padres, dando una tajante contestación intentando poner punto y final a todos los ataques.

Con un texto claro y directo la graduada en Business & Communication ha dado su discurso y ha hecho su defensa a la salud mental. Un tema que en estos últimos meses se está convirtiendo en una prioridad tras los numerosos casos que están saliendo a la luz de personas que se enfrentan a problemas mentales y que ya han hablado sinceramente de ello como hizo hace unas semanas la influencer Tamara Gorro.

Aunque hablar de ello no lo hace desaparecer, sí que ayuda a la concienciación. "A mí gracias a Dios no me afectan este tipo de comentarios", ha comenzado su alegato la primogénita del diestro. Alba ha querido recordar que hay gente más fuerte que otros y que no a todos nos afectan igual las cosas. "Nadie sabe por lo que pasa la persona que tenemos al lado y menos a la que insultas a través de la pantalla", continuaba diciendo en Instagram.

El mensaje de Alba Díaz en contra de los mensajes de odio | Instagram Alba Díaz

"Mucha gente que conozco sufre mucho por esto, porque gente envidiosa y sin vida se dedica a amenazarles e intentar hacerles la vida imposible, no es normal. No es normal que hoy en día haya gente que viva cohibida, infeliz, triste, impotente, llorando en una esquina sin querer salir de casa, o sin poder abrirse a su familia por miedo… o incluso quitándose la vida", ha escrito la influencer reconociendo que frenar esto no es algo menor o secundario.

Con un evidente cabreo y desde la preocupación de muchos ha seguido recordando que afecta a muchos: "Ya está bien. Por todos esos niños que sufren bullying en el cole, por la gente que sufre en el trabajo en casa… BASTA YA", sentenciaba antes de dirigirse a la usuaria que ha criticado su apariencia física.

"Lo que dices por tu boca en casa, o lo que escribes, será lo que tus hijos pensarán que es correcto y lo que acabaran copiando, y así en todas las familias eh. Así que por el futuro de la sociedad cuidad lo que decís por esa boca, e intentad hacer un poco de bien, o por lo menos no hagáis el mal", concluía la hija de la diseñadora de moda. Un grito de auxilio o una llamada de atención para intentar acabar con estas acciones.

