Alba Díaz cuenta cómo es ser hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés'

Los padres son una de las referencias de nuestra infancia, modelos a seguir, de los que copiar y aprender, pero esto entra en conflicto cuando los progenitores son, ya de por sí, personajes públicos que muchos admiran y otros tantos buscan incansablemente parecerse a ellos.

Son una larga lista de 'hijos de' los que han tenido que compartir tanto la atención de sus padres, como la propia presencia y compañía de estos. Entre ellos podemos encontrar a Alba Díaz, la hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz 'El Cordobés'. La pareja ha mantenido una relación amistosa y la sucesión de buenas palabras está asegurada cuando se pregunta por su matrimonio y las vidas que han creado separados con sus respectivas familias, siendo Alba el nexo de unión entre ellos.

La joven reunió a sus padres el pasado mes de junio en su graduación universitaria. Todos se dejaron ver felices por los logros de la recién graduada, publicando incluso imágenes con mensajes de cariño y, como no, de orgullo paternal. Alba ha llevado una vida 'normal' dentro de lo posible. Y es que, a pesar de ser hija de quien es no siempre ha estado en el centro de todos los focos, ya que siempre la han intentado proteger de la esfera mediática.

Las comparaciones nunca han sido buenas y eso es algo que tanto Alba Díaz, como sus padres, han tenido que soportar. Ellos mismos fueron también 'hijos de', cargando sobre sus hombros un gran peso. La diseñadora es hija del empresario José Luis Martín Berrocal, al que se le conoció como el "Napoleón de los toros", un campo que Manuel Díaz conoce muy bien. Este lleva corriendo por sus venas el arte del toreo y, tras años de lucha por el reconocimiento, ha seguido los pasos de su padre tomando como suyo también su nombre artístico.

En este último tiempo, Alba se ha convertido en toda una influencer asistiendo a los grandes eventos y sin faltar a ninguna cita de la actual jet set de Instagram. Sobrepasando los más de 200.000 seguidores ha creado una gran comunidad, y ha demostrado que no tiene problemas en responder a las preguntas que estos le hacen sobre su vida personal.

Una de las cuestiones del 'Questions & Answers' de la red social, ha ido dirigida a la foto favorita de su galería. Alba seguido de un "para qué mentir", aseguraba que era una imagen que compartía con sus padres, a los que admira y de los que se siente orgullosa, reivindicando la problemática de la etiqueta de 'hija de'.

Todos saben quien son sus padres, y Alba confiesa que no tiene "ninguna queja" y añadiendo que: "A parte de ser unos padres de 10 es un lujo escuchar a la gente hablar de ellos".

La influencer se encuentra en medio de una mudanza para estrenar el año en su casa nueva, pero no sabe todavía que le deparará el futuro en lo que se refiere a su carrera profesional. Ella ha explicado en Instagram que admira las trayectorias de sus padres, las cuales asegura que se han caracterizado por "la constancia, el esfuerzo y el trabajo que ponen en todo".

"Una afortunada en todos los sentidos", manifestaba la joven en su cuenta personal. Los apellidos de sus padres han ayudado en parte a posicionarse en las redes y captar la atención de marcas que se interesan en ella. Siguiendo lo que podría ser la estela de su madre en el ámbito de la moda, son varios los acuerdos publicitarios que ha firmado ya, y muchos los que seguro que están por venir.

Vicky Martín Berrocal se ha forjado una carrera gracias a sus diseños y se abrió paso en la moda con sus creaciones, siendo estas las protagonistas de muchos de los estilismos con los que hemos visto aparecer en las alfombras rojas tanto a Vicky, como a Alba.

La hija del torero y la diseñadora han sido el centro de las miradas en muchas ocasiones, como en la pasada celebración de los premios 'Los 40 Music Awards', donde pudimos ver la versión más innovadora de la joven y su facilidad para crear tendencias, como lo hizo al cambiar su color de pelo sin mechas, ni tintes.

En esa ocasión los comentarios fueron en su mayoría de cariño, aunque Alba se ha tenido que poner ante las críticas en numerosas ocasiones aprendiendo a gestionarlas. Ella misma ha explicado en el 'Questions & Answers' que le son "indiferente" los mensajes dañinos que pueda recibir, siempre y cuando estos procedan de personas anónimas. De lo contrario sí que le repercutiría más.

"Si alguien que me conoce y me quiere de verdad me dice algo, ahí sí que me afectaría o le prestaría más atención", afirmaba Alba a sus seguidores. Esta admitía que estaría dispuesta a cambiar ciertos aspectos personales, tras analizarlos, y siempre y cuando, provinieran de críticas constructivas.

