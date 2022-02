Tamara Gorro verbaliza por primera vez el nombre de la enfermedad que padece

Todo el mundo tiene un límite y Tamara Gorro ha llegado al suyo. Fue hace unas horas cuando, cansada de recibir comentarios y críticas por medio de redes sociales, la segoviana se puso ante la cámara y abordó temas de gran importancia y que están ganando un mayor peso con los múltiples intentos de conseguir que los tabús desaparezcan.

Los problemas mentales, al igual que cualquier otra enfermedad, son patologías que muchas personas tienen en el mundo. La salud mental es un tema importante que debe de tratarse y que muchos tienen miedo de reconocer que padecen.

Desde el inicio de la pandemia el número de personas que padecen enfermedades mentales ha aumentado y algunas caras conocidas han salido a reconocer que las sufren. Tamara Gorro ha confesado ante sus 2 millones de seguidores cuál es su diagnóstico, desde cuando lo tiene y cómo afecta a su vida.

"Yo tengo un diagnóstico de una depresión con grado bastante grave con trastorno de la ansiedad y ansiedad mental", ha explicado en las historias de Instagram. Si bien el pasado noviembre Tamara Gorro contaba que sufría un problema de salud mental, estas últimas semanas hemos ido conociendo más detalles sobre el complicado momento al que se enfrenta la influencer.

Tamara Gorro se sincera sobre su estado de salud | Instagram Tamara Gorro

"Lo tengo dentro y lo tengo que soltar. Yo no soy nadie relevante, pero sí considero que a través de este perfil me puedo hacer eco de ciertas cosas que a otras personas también les puede ayudar", ha empezado diciendo.

El comienzo del 2022 ha hecho que Tamara Gorro cambie radicalmente su vida y tome el timón para conseguir mejorarla. Tras unas Navidades en familia, informaba que se separaba de su marido, el futbolista Ezequiel Garay, después de más de una década juntos, una noticia que sorprendió, pero que ella y el deportista afirmaron que no era algo definitivo.

Poco después Tamara puso rumbo a Estados Unidos con el fin de recuperarse y ha sido precisamente su regreso lo que la ha llevado a sincerarse. La joven ha declarado que al igual que ella, muchas personas están pasando por lo mismo y ha dejado claro que "la depresión es una causa de muerte, yo me he tirado mucho tiempo en la cama, yo estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que muchísimas personas y no ayuda nada ciertas cosas", aclaraba.

Las palabras de Tamara Gorro han apuntado directamente a aquellos comentarios que ponen en duda su estado de salud por los contenidos que publica en redes sociales. La youtuber ha querido denunciar algunos mensajes que recibió que decían: "¿Pero esta no estaba mala?", "¡Pero si está bailando!", "¡Ah mira, y se va a la peluquería!" o "¡Ah mira, y se pone el labio rojo!".

Tamara Gorro intenta concienciar sobre la salud mental | Instagram Tamara Gorro

Tamar,a que no ha podido contenerse más, ha respondido mostrándose enfadada por los actos que "no ayudan nada" de algunas personas. "¿Pero qué coño sabéis por lo que estamos pasando? ¿Qué tenemos que quitarnos la vida?", ha sentenciado la empresaria.

Un mensaje claro y directo con el que intenta visibilizar la gravedad de esta enfermedad que "acaba con la vida de millones de personas", de las cuales algunas la superan, pero otras "no tienen la fuerza suficiente, o la suerte que les acompañe para tirar hacia delante", ha concluido lanzando un ruego a la concienciación.

