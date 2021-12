Así ha sido la fiesta de cumpleaños que Vicky Martín Berrocal le ha organizado por sorpresa a su hija, Alba Díaz

La hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz González, más conocido como 'El Cordobés', Alba Díaz, acudía a su fiesta sorpresa, organizada por su madre, celebrada el pasado fin de semana en honor a su 22 cumpleaños.

Vicky fue la encargada de dirigir a su hija con los ojos tapados a la celebración, donde se encontró con un montón de familiares y amigos y con una decoración insuperable contando con todo tipo de detalles: globos, música, photocall y muchas ganas de pasarlo en grande. Alba iba muy apropiada para la ocasión: eligió un vestido corto color plata con grandes hombreras y pelo recogido con una coleta baja con raya al medio y optó por un maquillaje que centraba todo el protagonismo en su mirada.

Al llegar la hora de sacar la tarta y soplar las velas, fue su tía Rocío Martín Berrocal, la que se encargó de llevarle pastel al centro de la pista de baile, con el fin de que su sobrina soplara las velas y pidiera un deseo.

La joven publicó unas instantáneas en su cuenta de Instagram en la que tiene más de 686.000 seguidores, a modo de agradecimiento por todas las felicitaciones recibidas y todas las personas que estuvieron presentes en este día tan especial: "A little party never killed nobody (Una pequeña fiesta nunca mató a nadie). Os dejo algunas fotos que tengo de mi cumple, mañana subiré alguna más! Muchas gracias a todos por los mensajes tan bonitos".

Entre los invitados a la fiesta, se pudieron ver, a parte de a su familia y amigos, muchas caras conocidas, que no dudaron en asistir a la celebración del cumpleaños de su gran amiga Alba. Contó con la presencia del cantante Cepeda, las influencers Madame de Rosa, Marta Riumbau, Mery Turiel, Susana Molina, Victoria Federica y por supuesto su gran amiga Anita Matamoros, que además, no dudo en felicitarla en redes sociales y agradecer lo mucho que disfrutó en la fiesta: "Happy bday amorcito Alba, ayer nos hiciste disfrutar mucho".

La felicitación de su madre Vicky Martín Berrocal

Tras no dejar de publicar historias y fotos en sus cuentas de Instagram sobre la fiesta del 22 cumpleaños de Alba, su madre Vicky no tardó en dedicarle unas palabras, acompañadas de una tierna foto de las caras de ambas en blanco y negro en las que se aprecia su gran parecido: "Feliz vuelta al sol amor de mis amores. 22 añitos ya! Recuerda siempre que lo mejor de mi vida, es estar en la tuya! Te quiero sin control". Alba apenas tardó unos minutos en responder a su madre cariñosamente: "Te amo, gracias por tanto! El mejor cumple de mi vida…. Gracias por pensar en mi!".

