Alba Díaz aclara si su pecho es operado

Con un estilazo innegable que se ve reflejado en sus 262 mil seguidores, Alba Díaz se ha convertido en todo un icono de la moda. Y es por eso por lo que no es de extrañar que cada vez sean más las marcas que quieran contar con su imagen.

No hay aparición pública en la que no consiga deslumbrar. Recientemente se trasladó a Palma de Mallorca con motivo de los 40 Music Awards: una gala donde la vimos brillar con un espectacular conjunto de blazer y pantalón en color negro el cual ahora ha querido inmortalizar en su perfil con una fotografía del gran día.

Sin embargo, los mensajes en su tablón de comentarios no solo han hecho referencia al increíble outfit que lució sino que un sospechoso detalle en la instantánea ha hecho que este se llene de dudas sobre una misma cuestión. Y es que, muchísimos de sus seguidores quisieron preguntarle a la hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' si se había operado el pecho.

''Me preguntáis mucho! Es mi pecho, no me he operado'', ha aclarado en una ronda de 'Preguntas y Respuestas' en sus Instagram Stories. Sin embargo, el motivo por el que muchos creyeron que podría haber pasado por quirófano se debe a un truco que la joven ahora ha desvelado.

Y es que, si bien recientemente compartía cómo conseguía cambiar su color de pelo sin usar tintes, ahora ha revelado cómo ha conseguido crear el efecto de un pecho más elevado: ''Simplemente llevo las típicas cintas que te dejan el pecho un poquito más mono cuando llevas escote''.

Alba Díaz aclara si se ha operado o no el pecho | Instagram

