El truco de Alba Díaz para cambiar el color del pelo sin usar tintes

¿Te has planteado pasar de rubia a morena? Esta es una pregunta que muchas veces surgen al pensar en cambios de look y que suponen algún que otro quebradero de cabeza. El pasar de un tono capilar a otro, cuando son tan diferentes, genera dudas en cuando a si favorecerá o si irá acorde a la forma de la cara y el tono de la piel.

Alba Díaz, hija del matrimonio entre la diseñadora Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz, ha encontrado la mejor opción para hacer una prueba temporal y comprobar si el moreno es tu color, o no. Se ha convertido en una precursora y sin demasiado esfuerzo ha descubierto una forma de cambiar su peinado de forma fácil y rápida. El motivo del cambio de look temporal de la influencer ha venido a raíz de Los 40 Music Awards celebrados hace unos días.

Estamos acostumbrados a ver a la hija de Vicky Martín Berrocal luciendo su long bob rubio, pero en esta ocasión hemos encontrado a una Alba muy diferente. Tirante coleta con una gran longitud y pelo negro como el azabache, así se ha dejado ver dejando a muchos sin palabras, pero ¿cómo lo ha conseguido? Lo primero ha sido elegir unas extensiones que añadir a su cabello para simular una melena más larga. Lo segundo y más importante, el elemento innovador, ha sido un spray capilar para tornar su rubio natural al negro.

Para lograrlo no ha necesitado tintes, ni mechas que hicieran el cambio permanente, sino que con un retocador de raíces aplicado por todo el pelo ha obtenido un color oscuro y brillante que podrá eliminar con los lavados. No hay peligro de manchas, de que se quede un negro apagado o que reseque o perjudique el pelo. El resultado un moreno natural, eso sí, temporal. El rubio de Alba volverá a brillar quedando este look como una fecha en la que descubrimos una nueva técnica de coloración.

Con esta aparición hemos visto un gran parecido entre Alba y su madre, no solo por compartir el color de pelo, sino por la blazer que lucía en el evento musical. La chaqueta negra con solapas, hombreras y corte recto pertenece al armario de Vicky, pero también a su colección 'Victoria Collection'. No es la primera vez que madre e hija comparten una prenda, porque como todas, alguna vez hemos saqueado el armario de nuestras madres en busca de algo que le habíamos echado el ojo.

Blazer, pantalón, eyeshadow y coleta lisa XXL han conformado el total black look de Alba Díaz. Un potente estilismo que abre las puertas a unas nuevas reglas, tendencias y técnicas en moda y belleza.

