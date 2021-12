Alba Díaz sorprende con un cambio de look con el que recuerda a su madre, Vicky Martín Berrocal

La hija del matrimonio entre la diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz González, más conocido como 'El Cordobés', Alba Díaz, celebraba hace apenas unos días su 22 cumpleaños con una gran fiesta organizada por su madre a la que acudieron un montón de caras conocidas que lo pasaron en grande y publicaron durante toda la noche en redes sociales todas las novedades del evento.

Tras este día tan especial, Alba parece haber tomado la decisión de comenzar una nueva etapa con un cambio de look. Si bien es cierto que la joven es muy propensa a experimentar con los colores y los cortes de pelo, así que era de esperar este cambio ya que hacía tiempo que no sorprendía a sus seguidores con este tipo de novedades.

De manera que, hace unas horas Alba alertaba en Instagram que se disponía a efectuar este nuevo cambio, dirigiéndose al salón de belleza, y retransmitiéndolo todo en sus redes sociales donde cuenta con más de 266.000 seguidores.

En la peluquería, Díaz publicó una historia en Instagram, en blanco y negro, de manera que quedase oculto el color del nuevo tinte, para conseguir mantener la intriga entre sus seguidores. En ella, muy misteriosa escribía: "Qué estaremos tramando...". A continuación anunciaba con un Stories de Instagram que ya estaba lista y que había arriesgado con el cambio: "Aquí os dejo el cambio de look, he arriesgado...".

A la influencer se la ha percibido muy satisfecha con el resultado obtenido, y las críticas entre sus seguidores han sido muy buenas, tanto es así que algunos internautas han decidido comentar su opinión en el clip que ha publicado en Instagram: "Antes y después. Hola qué tal? Soy morena!", mostrando el gran cambio de look: "Me flipaaaa mari"; "De Rocío a Vicky jeje"; "Preciosa amiga"; "Guapísima como siempre!"; "Muy guapa igualmente"; "Guapa"; "Mucho mejor"; "Cada vez Triana y tú os parecéis más!"; "Guapa morena, Guapa rubia"; "Te queda muy lindo!!".

Minutos más tarde, volvía a dirigirse a sus seguidores colgando una vez más otra historia en su cuenta de Instagram, en la que recalcaba de nuevo lo feliz que estaba con su nuevo pelo: "No supero el color tan bonito que me han dejado, en serio, trabajáis tan bien el color...", dirigiéndose a las personas que le han hecho este espectacular cambio de look.

...

Seguro que te interesa

El piropo de Alba Díaz a Virginia Troconis, la mujer de su padre