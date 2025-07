Tensión entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermano el Duque de Alba, ¿qué está pasando entre ellos?

A lo largo de los años, la relación entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermano mayor, Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, ha pasado por altibajos. Pero en las últimas semanas, los gestos públicos y las declaraciones de ambos apuntan a un nuevo episodio de tensión familiar.

El pasado 24 de junio de 2025, Carlos fue preguntado por Cayetano a la salida del Teatro Real. Visiblemente molesto, cortó la conversación con una respuesta tajante: "Mire usted, a mí no me hable de mi hermano. Pregúntenle a él. No me falten el respeto".

Por su parte, Cayetano, durante la entrega de los Premios Espiga del Deporte, habló del nuevo proyecto de sus sobrinos, los duques de Huéscar, quienes han lanzado una línea de perfumes bajo la marca Casa de Alba. Sus declaraciones no dejaron lugar a dudas sobre el distanciamiento con su hermano: "No estoy enterado porque a mí no me han dicho nada. Yo creé la línea gourmet, con el aceite de Casa de Alba. Pero era incompatible. Mi hermano Carlos y yo somos opuestos, la verdad. Tener una marca y no tener acceso al titular, ni a los palacios, ni a la infraestructura por la que se creó, pues no tenía sentido".

Y añadió: "Yo lo he intentado, pero no hay forma. Tenemos mentalidades absolutamente opuestas, formas de ser totalmente opuestas también". ¿Qué está pasando entre los hijos de la duquesa de Alba?

Cayetano Martínez de Irujo y su hermano Carlos, el Duque de Alba | Gtres

El origen del conflicto

El distanciamiento entre Cayetano y Carlos se remonta a finales de 2014, tras la muerte de su madre, Cayetana Fitz-James Stuart, la duquesa de Alba. Desde entonces, los seis hermanos han protagonizado varios encontronazos, pero las diferencias más marcadas siempre han estado entre los dos protagonistas de este artículo.

Cayetano ha declarado en varias ocasiones que no comparte el rumbo que su hermano ha dado al ducado. Según él, Carlos ha transformado la filosofía que su madre quiso mantener. Mientras Cayetano apuesta por preservar su legado familiar, el duque de Alba ha impulsado una gestión más empresarial y pública de su patrimonio.

Una de las claves en su distanciamiento está en torno el Palacio de Liria, donde Cayetano vivió durante cincuenta años: "Cuando murió mi madre, todo cambió para mí. Esperaba más generosidad por parte de mi hermano, pero no se produjo y tuve que irme del palacio", aseguró en una entrevista.

Cayetano Martínez de Irujo y la Duquesa de Alba | Gtres

Carlos decidió abrir el Palacio de Liria al público, una decisión que Cayetano consideró una falta de respeto a los deseos de su madre. Para el primogénito de la duquesa de Alba, sin embargo, era una forma lógica de mantener el patrimonio familiar.

Otros roces entre hermanos

En 2019, Cayetano publicó sus memorias que contenían declaraciones que no gustaron nada al resto de sus hermanos. El libro generó malestar en el entorno familiar y reavivó antiguos rencores.

Además, en 2020, Cayetano reveló que se vio obligado a venderle a su hermano la firma de productos gourmet que había creado bajo el sello Casa de Alba, debido a una deuda importante y la falta de apoyo del resto de la familia. "Ninguno quiso asumir riesgos. Como les parecía difícil, asumí yo todos los contingentes. Pero no tuve más remedio que vender porque no obtuve facilidades por parte de mi hermano", explicó.

Aunque ese mismo año anunciaron una reconciliación —"Carlos y yo lo hemos hablado a fondo y lo hemos solucionado todo", dijo Cayetano entonces—, la tregua fue breve.

En 2021, en el aniversario de la muerte de su madre, Cayetano organizó un homenaje al que, según se supo, no invitó a Carlos. La respuesta habría llegado en Navidad, cuando el duque de Alba no incluyó a Cayetano en la cena de Nochebuena en el Palacio de Liria, según Informalia.

El Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo | Gtres

¿Una felicitación con dardo?

Más recientemente, en marzo de 2025, tras el anuncio de la boda de Cayetano con Bárbara Mirjan, Carlos fue preguntado por la prensa y, aunque felicitó cordialmente a su hermano, no se resistió a lanzar una frase que sonó a dardo con sorna: "A ver si le endereza un poco".

Una frase que, aunque envuelta en tono de humor, deja entrever que las heridas entre los dos hermanos siguen abiertas y que, pese a los intentos de acercamiento, las diferencias personales, familiares y empresariales entre Cayetano y Carlos siguen marcando su complicada relación.