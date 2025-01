Tremendo enfado del Duque de Alba al preguntarle por la reconciliación de Cayetano y Eugenia: "No sé ni me importa"

Desde hace meses, la relación de Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano ha estado marcada por las tensiones. Y es que a raíz de varias desavenencias, los famosos hermanos se distanciaron y han estado tiempo sin tener ningún tipo de relación...

Pero como dicen: año nuevo, vida nueva. Y así han hecho los hermanos... Cayetano Martínez de Irujo y Eugenia decidían firmar la paz y comenzaban el 2025 juntos. Una reconciliación que el propio Cayetano hizo pública a través de sus redes sociales publicando una foto con su hermana disfrutando de la Nochevieja.

Una publicación con la que quedaba confirmada que habían hecho las paces y que rápidamente se llenaba de comentarios positivos, como el de Toñi Moreno, que mostraba su alegría por el acercamiento entre los hermanos: "No sabes cuánto y cómo me alegro. Sí lo sabes".

Pero parece que no todos quieren compartir su alegría por esta reconciliación, o al menos, mostrarla públicamente... Recientemente, las cámaras de Europa Press captaban a su hermano mayor, Carlos Fitz-James Stuart, en Sevilla. Y lejos de mostrarse feliz porque sus hermanos hayan conseguido superar los problemas y hacer las paces, el actual Duque de Alba ha estallado muy enfadado: "Yo no lo sé ni me importa. ¡A mí las chorradas de chisme no me interesan nada y no sé ni de lo que me está usted hablando a mí!", respondía bastante molesto. Y zanjaba las preguntas así de tajante: "A mí pregúnteme cosas serias".