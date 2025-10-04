Alfonso Martínez de Irujo se equivoca de boda y entra en la anterior a la de su hermano Cayetano

Ya ha llegado el día de la boda entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. La pareja se casa este sábado 4 de octubre en Sevilla y hasta allí se han desplazado casi 300 invitados y seres queridos.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan | Gtres

Eso sí, también habrá notables ausencias como la de Jacobo Martínez de Irujo, aunque también se ha hablado estos días de Alfonso, quien sí estaba previsto que acudiese a la ceremonia religiosa, pero no al banquete.

El segundo hijo de la duquesa de Alba ha sido el invitado primero en llegar a pesar de que su relación con Cayetano nunca haya sido idílica. Sin embargo, el duque de Híjar ha llegado tan pronto que ha protagonizado una anécdota curiosa antes de la boda.

Alfonso ha llegado con tanta antelación que ha entrado a la iglesia del Cristo de los Gitanos cuando se estaba celebrando otro enlace.

Alfonso Martínez de Irujo llegando a la boda de su hermano Cayetano | Gtres

Una equivocación que no ha pasado desapercibida para los reporteros que se encontraban en las inmediaciones del Santuario. Discreto y sin ganas de desvelar si ha hablado con su hermano minutos antes de darse el Sí, quiero con Bárbara, Alfonso saludaba a todos los allí presentes con la mano.

Y es que, horas antes se había confirmado que la ceremonia religiosa se vería retrasada unos minutos debido a la cantidad de bodas que se oficiarían antes y por el dispositivo de seguridad que iba a organizar.