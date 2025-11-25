La cantante Tamara se sincera sobre por qué esperó a hacer pública su separación de Daniel Roque tras 20 años juntos

Tras dos décadas juntos y cuatro hijos en común, la cantante Tamara anunciaba, el pasado mes de marzo, que se había separado del padre de sus hijos, Daniel Roque. Una noticia de la que por primera vez hablaba públicamente a través de una entrevista que concedió a la revista Semana.

Una nueva etapa que la cantante está disfrutando. Este lunes, en un evento solidario al que acudió —y en el que coincidió con Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva— se presentó el cortometraje documental Lo que nadie quiere ver, realizado de la mano de la organización Hogar Sí. En él, el icónico matrimonio visibiliza la dura realidad de las personas sin hogar en España.

Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, junto al resto del equipo | Gtres

Allí, la artista confesó que está disfrutando por primera vez de su tiempo libre: "Estoy viviendo lo que no he vivido nunca. Con 18 años me fui a vivir con Daniel, y de casa de mis padres pasé directamente a vivir con él. Ahora estoy viviendo lo que no he hecho nunca: vivir sola".

La cantante Tamara, en un evento en Madrid | Gtres

Además, Tamara ha hablado sobre la buena relación que mantiene con su ex y padre de sus hijos, revelando que incluso pasan las navidades juntos: "Se consigue porque son 21 años viviendo con una persona. Porque el amor, el amor, el amor no acaba. El amor se transforma. El amor se transforma".

Tamara también ha contado el motivo por el que, aunque ya lleva dos años separada, decidió esperar más tiempo hasta que lo hizo público: "Yo hace dos años que estoy separada, lo que pasa es que yo conté mi separación cuando yo creí el momento oportuno por mis hijos, porque ya habíamos pasado el duelo, porque yo fui la que decidí separarme, le conté a Daniel lo que me estaba pasando, mis sentimientos, lo que me estaba ocurriendo y que lo tenía que entender, lo entendió perfectamente. Se habló mucho en casa y hasta que no vino el momento no se dijo ni a la prensa, pero yo lo tenía que contar a la prensa porque siempre me habéis apoyado de niña y sabéis mi vida, mi vida es transparente".