TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 4 DE OCTUBRE EN SEVILLA

El duque Alba estará entre los invitados en la boda de su hermano Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, el actual duque de Alba, ha dedicado unos minutos a la prensa a su llegada a Sevilla y ha confirmado públicamente que sí está entre la lista de invitados a la boda de su hermano Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, el próximo 4 de octubre en Sevilla.

El duque de Alba, a su llegada a Sevilla

Europa Press

Marta Picazo
El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casarán en un boda con ceremonia religiosa que tendrá lugar en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, lugar donde están las cenizas de Cayetana de Alba. Y posteriormente, todos los invitados celebrarán el amor de los novios en un banquete que se celebrará en la finca Las Arroyuelas, propiedad de la familia del novio.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en Sevilla en 2023
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en Sevilla en 2023 | Gtres

Una boda que generará una gran expectación por todos los asistentes que acudirán a este enlace. Y es que después de las idas y venidas que ha tenido la relación de Cayetano Martínez de Irujo con algunos de sus hermanos, se cuestiona quién de ellos acudirá a la boda.

El que sí ha querido confirmar la asistencia a la boda de su hermano ha sido el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, que ha asegurado a las cámaras de Europa Press que "claro" que está entre la lista de invitados: "Hombre, claro", respondía al periodista a su llegada a Sevilla.

El duque de Alba, a su llegada a Sevilla
El duque de Alba, a su llegada a Sevilla | Europa Press

El duque de Alba también se ha pronunciado sobre la salud de su hermano Fernando, que hace semanas anunciaba que padece cáncer: "Está bien ya, sí".

Fernando Martínez de Irujo, en la misa en honor a su madre
Fernando Martínez de Irujo, en la misa en honor a su madre | Gtres

Eugenia Martínez de Irujo, a la salida del desfile de Carolina Herrera
