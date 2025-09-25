El duque Alba estará entre los invitados en la boda de su hermano Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casarán en un boda con ceremonia religiosa que tendrá lugar en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, lugar donde están las cenizas de Cayetana de Alba. Y posteriormente, todos los invitados celebrarán el amor de los novios en un banquete que se celebrará en la finca Las Arroyuelas, propiedad de la familia del novio.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en Sevilla en 2023 | Gtres

Una boda que generará una gran expectación por todos los asistentes que acudirán a este enlace. Y es que después de las idas y venidas que ha tenido la relación de Cayetano Martínez de Irujo con algunos de sus hermanos, se cuestiona quién de ellos acudirá a la boda.

El que sí ha querido confirmar la asistencia a la boda de su hermano ha sido el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, que ha asegurado a las cámaras de Europa Press que "claro" que está entre la lista de invitados: "Hombre, claro", respondía al periodista a su llegada a Sevilla.

El duque de Alba, a su llegada a Sevilla | Europa Press

El duque de Alba también se ha pronunciado sobre la salud de su hermano Fernando, que hace semanas anunciaba que padece cáncer: "Está bien ya, sí".