¿Te preocupan las arrugas por mirar pantallas? Gestos diarios que puedes hacer para proteger tu piel de la luz azul

Los dispositivos nos acompañan a casi todas horas, pero todo tiene un precio: la luz azul que emiten las pantallas es capaz de envejecer la piel antes de lo debido, sobre todo en la frente y el contorno de ojos, que es una zona significativamente más fina y sensible, con lo que se conoce como patas de gallo. Por suerte, la solución para evitar estas arrugas prematuras y la pérdida de vitalidad en tu rostro no requiere grandes sacrificios.

Los dermatólogos recomiendan empezar por lo más simple: tomarse un pequeño descanso tras cada hora de uso, levantar la vista y mirar a lo lejos. Un gesto muy sencillo que evita que terminemos guiñando los ojos por la vista cansada, y que ayuda a frenar la formación de arrugas. Ajustar la intensidad de brillo de las pantallas también es una medida clave contra el impacto de la luz azul.

Patas de gallo | Freepik

Además, hay que cuidar la piel a diario. Sigue una limpieza regular, desmaquíllate cuando llegues a casa e hidrata tu rostro con productos que contengan antioxidantes para protegerte de los efectos negativos de la exposición continua. Se recomienda exfoliar la piel al menos una vez por semana y dar masajes faciales para aliviar tensiones en la mandíbula y alrededor de los ojos.

Como para casi todo, mantener una alimentación equilibrada también juega a nuestro favor cuando se trata de prevenir el envejecimiento y el impacto de las pantallas en la piel. Aunque por supuesto, reducir el uso en la medida de lo posible es la mejor ayuda.