ENVEJECIMIENTO PREMATURO
¿Te preocupan las arrugas por mirar pantallas? Gestos diarios que puedes hacer para proteger tu piel de la luz azul
La exposición constante al móvil, el ordenador y la tablet no solo cansa la vista, también acelera la aparición de arrugas, manchas y la pérdida de firmeza en la piel. La buena noticia es que aunque no podamos dejar de usar las pantallas tan fácilmente, al ser ya parte de nuestro estilo de vida, sí que hay pequeños gestos diarios que podemos implementar para mejorarlo.
Los dispositivos nos acompañan a casi todas horas, pero todo tiene un precio: la luz azul que emiten las pantallas es capaz de envejecer la piel antes de lo debido, sobre todo en la frente y el contorno de ojos, que es una zona significativamente más fina y sensible, con lo que se conoce como patas de gallo. Por suerte, la solución para evitar estas arrugas prematuras y la pérdida de vitalidad en tu rostro no requiere grandes sacrificios.
Los dermatólogos recomiendan empezar por lo más simple: tomarse un pequeño descanso tras cada hora de uso, levantar la vista y mirar a lo lejos. Un gesto muy sencillo que evita que terminemos guiñando los ojos por la vista cansada, y que ayuda a frenar la formación de arrugas. Ajustar la intensidad de brillo de las pantallas también es una medida clave contra el impacto de la luz azul.
Además, hay que cuidar la piel a diario. Sigue una limpieza regular, desmaquíllate cuando llegues a casa e hidrata tu rostro con productos que contengan antioxidantes para protegerte de los efectos negativos de la exposición continua. Se recomienda exfoliar la piel al menos una vez por semana y dar masajes faciales para aliviar tensiones en la mandíbula y alrededor de los ojos.
Como para casi todo, mantener una alimentación equilibrada también juega a nuestro favor cuando se trata de prevenir el envejecimiento y el impacto de las pantallas en la piel. Aunque por supuesto, reducir el uso en la medida de lo posible es la mejor ayuda.
