El objeto que ha comprado Violeta Mangriñán para tender la ropa este invierno: "Llevo dos días living con esto"

En pleno otoño y con el invierno a la vuelta de la esquina, empieza a notarse el frío y dejamos atrás las terrazas, las playas y los helados. Ahora lo que de verdad apetece es sofá, peli y manta. Y este cambio de chip también se cuela en nuestras rutinas domésticas como, por ejemplo, tender la ropa. En verano es más sencillo y más rápido, ya que el sol y la brisa hacen gran parte del trabajo y, si además tenemos la suerte de tener una terraza o un buen balcón, la colada se seca en un abrir y cerrar de ojos.

En cambio, el frío y la humedad nos complican un poco más la historia y tenemos que buscar alternativas para secar la ropa en las mejores condiciones. Dentro de casa, la calefacción ayuda, pero no siempre es suficiente ni siempre la tenemos encendida. Por eso, buscamos soluciones prácticas y sin complicaciones. Primero fue el toallero eléctrico para el baño y, ahora, tenemos que dar las gracias a la persona que ha ideado el tendedero eléctrico. Es el de toda la vida, el que seguro que hemos tenido todos alguna vez, pero con calorcito incorporado. En redes sociales se ha hecho bastante viral y una de las influencers que lo ha probado es Violeta Mangriñán.

Violeta Mangriñán | Gtres

Violeta Mangriñán, entusiasmada con el tendedero eléctrico

La influencer está tan encantada de haber comprado un tendedero eléctrico que no ha dudado en decir que es una de las "mejores compras del mes y, me atrevería a decir, del año" y reconoce que no sabía que existía este objeto. "Muchas me lo dijisteis y aquí está", dice Violeta, agradecida, a sus seguidoras.

En el vídeo que ha colgado en su perfil de TikTok, Violeta enseña cómo funciona (aunque, realmente, el sistema es muy sencillo). El tendedero, evidentemente, se tiene que enchufar a la corriente y cuenta con un botón para encenderlo. "La ropa está calentita y se seca en un pispás", explica. Y añade que es "increíble" y que lleva "dos días living con esto". Y termina con esta famosa expresión: "Un día eres joven y al otro te emocionas por esta compra".

¿Dónde comprar un tendedero eléctrico?

Esta es, claramente, una buena alternativa si no tienes espacio para poner una secadora. Violeta aclara que lo ha comprado en Amazon, por eso, si tú también estás interesada, te dejamos aquí algunas opciones que hemos encontrado.

Este cuesta 71,97 €, está hecho de aluminio y plástico, y es ideal para guardarlo si no tienes mucho espacio.

Tendedero eléctrico | amazon.es

El siguiente tiene 18 varillas de aluminio, alcanza unos 45-55 °C, tiene una garantía de dos años y vale 69,99 €.

Tendedero eléctrico | amazon.es

El último es el más barato de los tres: 48 €. Es más pequeño (tiene 6 barras de aluminio) y no tiene extensiones desplegables como sí tienen los otros.