¿Cómo eliminar las patas de gallo? Tres consejos de expertas en dermocosmética

Las patas de gallo son esas arrugas que aparecen en los ojos y que nos recuerdan que el tiempo va avanzando y que la piel ya no es tan elástica como lo era años atrás. Hay personas que no les importa tenerlas, pero, en cambio, hay otras que no les gusta e intentan eliminarlas con varios tratamientos cosméticos.

Aunque envejecer es un proceso natural, no está de más ayudar a la piel a que luzca más saludable, radiante e hidratada. Y es que, por un lado, una de las causas por las que aparecen las patas de gallo es la falta de hidratación. Por el otro, los movimientos repetitivos como sonreír y entrecerrar los ojos por el sol provocan la aparición de estas líneas de expresión y las hacen cada vez más profundas. Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode explica que "por repetición continuada, tienden a formarse según avanzamos en edad por falta de colágeno y elastina en la piel".

Patas de gallo | Freepik

Para aquellas personas que quieran deshacerse de las patas de gallo, ¿hay forma de hacerlo? La respuesta a esta pregunta la tienen expertas en dermocosmética, quienes detallas tres consejos para eliminarlas (o, al menos, reducirlas).

1. Hidratación y nutrición de la piel

González cuenta que a partir de los 40 la piel se vuelve más seca y eso hace que las patas de gallo sean más llamativas. La causa es la pérdida de colágeno y a la pérdida de humedad de los tejidos. Para revertir esta situación, la experta de Byoode recomienda "aplicar nuestro sérum habitual con ácido hialurónico también en esta zona", ya que así "ayudará a volver más sutiles las arrugas y finas líneas".

El siguiente paso es utilizar un contorno de ojos para hidratar y nutrir. Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, comenta que el ácido hialurónico, la glicerina y los omegas "ayudan a reducir el aspecto de las líneas y previenen los procesos inflamatorios que pueden desencadenar más arrugas".

2. Regeneración de los tejidos

Este propósito se consigue mediante los derivados de la vitamina A, como el retinol o el retinal. Son activos más agresivos y ponerlos en zonas delicadas puede hacerte dudar, pero, Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, asegura que "se han introducido en fórmulas de tratamiento del contorno de ojos de manera equilibrada" y no causan irritación.

Por su parte, Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza, añade que el retinal es la mejor opción para "potenciar la regeneración de los tejidos y promover la actividad celular". Esto, a su vez, hace que la piel produzca más colágeno, dice la experta.

Patas de gallo | Pixabay

3. Menos maquillaje

Ponerte demasiado maquillaje provocará el efecto contrario y acentuará más el aspecto de las líneas que conforman las patas de gallo, alerta Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour.

Desde Perricone MD, Patricia Alonso, maquilladora oficial de la marca, detalla que la zona de los ojos se reseca muy fácilmente y si se aplica maquillaje en exceso se va a resecar todavía más. Por eso, señala que no debes ponerte maquillaje en esta parte; sin embargo, si lo haces, aplícate "un sérum con color" y evita "productos más pesados o densos, como los correctores".