Las emotivas palabras de Amelia Bono a Raphael tras su reconocimiento en los Grammy: "El número 1"

A pesar de la discreción con la que siempre ha llevado su vida privada, Amelia Bono daba un paso al frente y hace dos semanas se sentaba en el plató de Y Ahora Sonsoles para dar su primer entrevista en televisión.

A corazón abierto, la creadora de contenido se sinceraba como nunca sobre su ruptura definitiva de Manuel Martos -hijo de Raphael y Natalia Figueroa-, padre de sus cuatro hijos -Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime- tras 15 años de amor.

"Me quedan muchos años más con él de otra manera porque de esa manera ya no estábamos bien. Creo que estamos bien así. Es mejor dejarlo bien y a tiempo y llevarnos como nos llevamos. Yo no concibo la vida sin Manu, sin llevarme bien con él", confesaba, revelando que se lleva fenomenal con sus exsuegros, ya que tanto "Raphael como Natalia me lo han puesto muy fácil porque han visto que todo sigue igual, aunque cuando nos separamos fue un disgusto muy grande para todos".

Amelia Bono y Manuel Martos en agosto de 2023 | Gtres

Esta semana ha reaparecido en ante las cámaras en los Premios Telva Moda en Madrid y se ha pronunciado por el Grammy Latino a Persona del Año que recibió Raphael por su trayectoria.

Amelia Bono en los Premios Telva Moda | Gtres

"Un reconocimiento tan merecido, qué bien que se lo hayan dado. Que lo ha hecho maravillosamente bien, como era de esperar, y la familia, me ha contado Manu, que todo ha sido increíblemente maravilloso, que están felices", ha confirmado. "Es el número uno, y yo me alegro un montón", ha asegurado con una gran sonrisa.

Además, Amelia se ha mostrado de lo más enigmática cuando la prensa le ha preguntado cómo va de amores. Y aunque en su charla con Sonsoles relató que está soltera aunque abierta al amor, ahora ha sorprendido al revelar que "estoy muy bien, muy feliz", repitiendo "estoy feliz" cuando un reportero ha querido saber si eso quiere decir que está enamorada.