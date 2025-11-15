DMAE: el ingrediente que "entrena" tu piel para que se mantenga firme

En cosmética, hay ingredientes que van mucho más allá de hidratar o rellenar arrugas. Algunos actúan como auténticos entrenadores personales de la piel: la "enseñan" a comportarse como cuando era joven. Uno de los más comentados en los últimos años es el DMAE, un activo capaz de mejorar el tono y la firmeza del rostro casi al instante.

El dermatólogo estadounidense Nicholas Perricone, considerado uno de los grandes referentes en investigación del envejecimiento cutáneo, fue quien lo popularizó al demostrar que el DMAE potencia la producción de acetilcolina, una molécula fundamental para mantener los músculos del rostro activos y tonificados.

¿Qué es la acetilcolina y por qué influye en la firmeza de la piel?

La acetilcolina es un neurotransmisor que transmite las órdenes del cerebro a los músculos para que se contraigan. En términos de belleza, esto significa que está directamente relacionada con la tensión y la firmeza de la piel.

Como explica Raquel González, cosmetóloga y fundadora de la firma Byoode, "la acetilcolina es una de las grandes responsables del tono muscular del rostro. Cuando se estimula su producción, los músculos que sostienen la piel se tensan y el rostro recupera ese efecto firme y definido que solemos perder con la edad".

Mujer estirándose la piel del rostro | Freepik

Cómo estimular la acetilcolina desde dentro

La manera más eficaz de aumentar los niveles de acetilcolina pasa por consumir alimentos ricos en DMAE, ya que este compuesto actúa como precursor natural.

Según Mireia Fernández, directora de dermocosmética de Perricone MD, "los pescados grasos de agua fría, como el salmón, las sardinas o los boquerones, son las principales fuentes alimenticias de DMAE".

El propio doctor Perricone recomienda incluir este tipo de pescado en la dieta varias veces por semana. Además de aportar DMAE, su piel contiene astaxantina y ácidos grasos esenciales, que ayudan a mantener la piel más jugosa, elástica y luminosa.

Plato de salmón con espárragos | iStock

Efecto tensor inmediato

Aunque ingerido es más efectivo a largo plazo, el DMAE también funciona cuando se aplica de forma tópica. En palabras de Mireia Fernández, "su acción no se da por mecanismos neuronales profundos, sino de manera local e inmediata. Activa los receptores de la acetilcolina en la piel, provocando pequeñas contracciones que generan ese efecto tensor visible al instante".

Además, su uso continuado refuerza las membranas celulares, reduce los desechos asociados al envejecimiento y mejora la retención de agua, lo que se traduce en una piel más firme, densa y con aspecto saludable.

Como vemos, el DMAE no solo mejora el tono facial, sino que ayuda a la piel a comportarse de forma más eficiente, como si "recordara" cómo mantenerse firme por sí misma. Por eso se le conoce como el personal trainer de la piel: un activo que, con constancia, consigue resultados visibles tanto desde dentro como desde fuera.