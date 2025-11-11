Noviembre sin clean look: el movimiento viral para evitar quedarse calva

Los peinados pulidos, conocidos como clean look, y los recogidos hacia atrás (slick back), son actualmente una apuesta segura, tanto para una cena elegante como para entrenar en el gimnasio. Sin duda, se han convertido en una de las grandes tendencias capilares de los últimos años, especialmente entre la generación Z.

Sin embargo, muchas de las chicas que llevan tiempo haciéndose este peinado a diario han empezado a notar las consecuencias. Al estirar el cabello al máximo, el cuero cabelludo sufre: aparecen molestias, irritación e incluso enrojecimiento. Esta tensión constante puede provocar pérdida de densidad capilar, y en casos más graves, caída del cabello.

No se trata solo de una percepción. En medicina existe el término alopecia por tracción, que describe precisamente la pérdida de cabello causada por ejercer una tensión excesiva y prolongada sobre los folículos.

El movimiento anti clean look

Ante la alerta sobre los efectos del clean look, algunas influencers han iniciado un movimiento al que han llamado "no slick back november" o noviembre sin clean look. El objetivo es dar un respiro al cuero cabelludo, promover peinados más naturales y dejar atrás la rutina de recoger el pelo con tanta fuerza cada día.

Entre las españolas que se han sumado a esta iniciativa está Marina Rivers, que en uno de sus vídeos explica que descubrió el reto gracias a una creadora estadounidense: "Yo también soy adicta al clean look y no me quiero quedar calva, así que diríamos que estamos en el día uno de este mes sin hacernos clean look". Además, anima a sus seguidoras a acompañarla: "No me dejéis sola".

Buscar alternativas sin renunciar a ir guapa

Como dice la propia Marina, "el punto es encontrar alternativas". Ella, que entrena a diario, ha decidido sustituir las coletas engominadas por recogidos más suaves con pinzas, que no tiran del cabello ni irritan el cuero cabelludo.

"Hoy ha sido el primer día de lavado, así que easy peasy para empezar. Pero veremos, porque a mí me dura el pelo limpio una hora", cuenta. Para quienes se sientan identificadas, les recomendamos llevar siempre un champú en seco en formato mini en el bolso: una solución práctica para mantener el cabello con volumen sin tener que lavarlo continuamente.

Otra opción es dar un toque de aire con el secador durante unos segundos para recuperar la textura de recién lavado. Y si el día no acompaña, una coleta o moño con scrunchie —que no rompe ni tensa el cabello— puede ser la mejor alternativa.

Melenas con movimiento

Como resume Rivers, "como hacen los tíos con el Movember, pero nosotras con los clean looks". La idea es sencilla: soltar el pelo, dejar que respire y devolverle su movimiento natural.

Porque un 2026 con el pelo fuerte, voluminoso y sano empieza dejando atrás la tirantez del clean look.