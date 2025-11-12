Matiza tus canas sin tinte: la técnica casera con frutos rojos que funciona

Las canas son un reflejo del paso del tiempo... Aparecen porque los melanocitos deciden dejar de producirmelanina que es el pigmento que le da color al cabello de cada persona. A raíz de esto, el pelo comienza a crecer sin color, adoptando unos tonos más grisáceos. Pese a que refleja un signo de madurez, dejárselas es elegir el camino difícil, porque mantenerlas no es tan fácil como piensas.

Canas a temprana edad | Unsplash

El cabello canoso tiende a volverse más seco y quebradizo, por eso requiere una mayor atención, necesita una hidratación extra y productos específicos que le ayuden a no volverse amarillento. Al ser más sensible, los tintes o decolorantes pueden provocar su rotura. Al estar más desprotegidos por no tener una de sus principales defensas naturales como es la melanina, exponerse demasiado al sol puede arruinar el tono y el aspecto.

Mujer con canas | Pexels

Para evitar que este tipo de pelo se arruine, los frutos rojos son su complemento perfecto. Este alimento es un regalo de la naturaleza porque está cargado de nutrientes y es que, detrás de esos colores rojos y azules propios del fruto, se esconden antioxidantes, vitaminas y fibras que van a restaurarlo, protegerlo y fortalecerlo, devolviéndole además, su brillo natural.

Los arándanos, las moras o las frambuesas están considerados como los suplementos que cuidan el gris, cargados de vitamina C, combaten el daño celular causados por el sol, estimulan la producción de colágeno aportando elasticidad y brillo, y sobre todo, mejoran la circulación del cuero cabelludo para que crezca de forma saludable, fuerte y lo mantenga suave, que es lo que más necesita.