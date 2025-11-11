Celestial, la colección de Navidad más esperada de Mercadona

Se trata de la colección Celestial de Deliplus, completísima y que seguro que no dejará a nadie indiferente. Las alas son el símbolo inspirador y acompañan a todos los productos en cada detalle, elevándola a una edición limitada celestial. Y lo mejor de todo es que con esta nueva colección puedes conseguir un look completo para cada acontecimiento navideño. ¿Quieres descubrirla?

Productos para el rostro

El primer paso es preparar muy bien la piel del rostro antes de maquillarlo. Tal y como recomiendan los grandes expertos, además de una buena hidratación, es muy importante aplicar un radiance primer o una prebase con péptidos y microcápsulas perladas que marcará la diferencia en tu look.

Productos para el rostro | Mercadona

Además, para completarlo también está disponible el Make up Fixer, un fijador de maquillaje en bruma que proporciona bienestar a tu piel durante más tiempo.

Y si quieres un resultado brillante, esta colección también te trae iluminadores o highlighter para rostro, con una textura fluida o el polvo iluminador, body highligter para cuerpo y cabello.

Pero, no hay colección que se precie que no vaya acompañada de unos buenos pinceles y los de esta colección de La Perfumería son espectaculares. Lo mejor, es que van dentro de un elegante neceser dorado, cargado de detalles, que es ideal para regalar o, ¿por qué no?, para renovar los que tenemos en casa y poder utilizarlos como una buena profesional.

Este neceser contiene: un pincel para polvos, un pincel iluminador/blush, un pincel de base, un pincel sombra biselada, un pincel precisión y un pincel sombra. En total, seis pinceles de pelo sintético.

Elegante neceser dorado | Mercadona

Productos para el cuerpo

Para el cuerpo, llega la exclusiva fragancia Celestial Night My Soul.

Exclusiva fragancia Celestial Night My Soul | Mercadona

Es una fragancia frutal amaderada de larga duración que combina la suavidad floral del iris, la frescura luminosa del muguet y la calidez cremosa del sándalo. Su frasco y su caja son simplemente sublimes, ya que se suman al diseño alado tan característico de esta colección y que es perfecta para regalar o para concederte un caprichito. Pero si prefieres un aroma diferente, Mercadona cuenta con una amplia gama de fragancias para todos los gustos.

Tampoco podemos olvidarnos de nuestras uñas. La nueva colección incluye los colores tendencia de esta temporada, y también lacas de uñas celestial en rojo intenso y dorado brillante.

Productos para los ojos

Los ojos son uno de los grandes protagonistas del rostro y debemos maquillarlos con colores que nos potencien la mirada, por eso lo mejor es tener a mano nuestro kit de esencial de ojos.

Esta colección de Navidad es completísima y tiene todo lo necesario para maquillar los ojos, comenzando por el eyeliner duo, un delineador doble que combina el negro mate con el glitter dorado líquido.

También incluye una eyeshadow palette, una paleta con 12 sombras de ojos de alta pigmentación que combina los tonos mate más delicados con los destellos dorados, metálicos y topcoat con efecto foil que permiten crear infinidad de looks para cualquier momento.

Incluye esta paleta de sombras | Mercadona

Y para darle el toque final a nuestros ojos, utiliza la Dark Night Mascara de larga duración. ¡Con estos productos nos quedaran unos ojos de 10!

Productos para labios

Y para completar la colección Celestial, Mercadona nos propone también un maquillaje para labios de lo más trendy.

Maquillaje para labios | Mercadona

-Long lasting lip tint: Se trata de un labial en formato rotulador que te ofrece un color duradero y es muy cómodo de llevar. Como truco, puedes utilizarlo para perfilar los labios.

-Rich matte lipstick: Es una barra de labios rojo mate con textura cremosa y difuminada que te facilita un acabado uniforme, aterciopelado y de larga duración. Su fórmula enriquecida con aceite hidratante es ideal para mantener los labios suaves en todo momento.

-Rich Pearly lipstick: Es un fluido de labios con acabado mate y destellos perlados que se activan al presionar los labios. Su textura ligera y confortable te ofrece una cobertura total y de larga duración. Al mismo tiempo, su fórmula con polímeros hidrata y sella el color para que se mantenga en perfecto estado durante más tiempo.

Sin duda, Mercadona nos ha vuelto a conquistar con esta colección tan completa y llena de detalles que la convierten en un indispensable en nuestra lista de la compra.