DE LA OFICINA AL GIMNASIO
¿Cómo combinar camisa con falda de deportiva? El look athleisure de Cristina Pedroche que copiarás
Entre semana llevamos un ritmo tan acelerado que solemos ir de la oficina al gimnasio sin parar, lo que complica organizar el bolso para todo el día. La moda athleisure simplifica esta transición al combinar prendas deportivas con otras de calle, y el último look de Cristina Pedroche es el mejor ejemplo.
Publicidad
Desde que se puso de moda, el athleisure ha facilitado mucho el momento elegir look diario porque ya seas una chica deportista o no, ir cómoda muchas veces es una prioridad. Combinar leggins con blazer y deportivas o simplemente una americana y una sudadera se ha convertido en un must del día a día de muchas pues es fácil, rápido y da mucho rollo.
Pero además, si eres de las que va de la oficina al gimnasio sin pasar por casa y no quieres cargar con un bolso llenito de prendas, esta opción te encantará.
El look athleisure de Cristina Pedroche
Cristina Pedroche nos ha dado una auténtica lección athleisure combinando falda de pádel con camisa estilo Oxford. Un look que perfectamente puedes llevar a la oficina y luego simplemente cambiando un par de prendas llegar a tiempo a tu cita de pádel con amigas.
La clave de este outfit es hacer que todas las prendas casen entre ellas a pesar de que sean completamente diferentes. Pedroche escogía una falda azul marino cortita con un top deportivo a juego pero el toque de casual se lo daba con una camisa azul bebé con los primeros botones desabrochados, dejando así ver el top, y la parte de abajo metida solo por un lado por dentro de la falda. Un toque sencillo pero que le da al look todo el rollito de oficina.
Para rematar el estilismo, la presentadora se decantaba por unas deportivas blancas y grises que combinaba con unos calcetines ligeramente subidos también para darle ese 'touch' que hace que el look tenga estilo propio.
Así de sencillo Cristina Pedroche nos daba una lección de estilo athleisure para que no vuelvas a poner excusas de ir a la oficina y después del gimnasio de seguido.
Publicidad