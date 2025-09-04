El contorno de ojos que necesitas según tu edad

La piel del contorno de ojos es hasta cinco veces más fina que la del resto del rostro. Esta característica la hace especialmente vulnerable al paso del tiempo, la deshidratación y la fatiga. Por eso, adaptar el cuidado según la edad y tus necesidades específicas es fundamental para prevenir y tratar arrugas, ojeras y pérdida de firmeza.

A los 25, lo que la mirada necesita es hidratación y prevención. A esta edad menos es más, así que aplica fórmulas ligeras que contengan ácido hialurónico, cafeína o péptidos, que refrescan y despiertan la piel. Estos ingredientes ayudan a mantener la piel elástica, reducir la hinchazón y prevenir los primeros signos de fatiga.

Contorno de ojos | Unsplash

A los 30, llegan las primeras líneas de expresión, ojeras marcadas y signos de estrés. Es momento de sumar antioxidantes como la vitamina C y E, péptidos para estimular la producción de colágeno, y si quieres ir un paso más allá, un suave toque de retinol pero siempre con precaución.

A los 40, las arrugas son más visibles y la piel pierde firmeza. Se recomienda optar por texturas más ricas y nutritivas, que actúen durante la noche y contengan activos regenerativos como el retinol, que cobra protagonismo, ceramidas y colágeno.

Mujer aplicándose contorno de ojos | Pexels

Y a partir de los 50, el objetivo es reparar en profundidad: regenerar, reafirmar y devolverle luz y vitalidad a tu mirada. Aceites nobles como el de cacay, el resveratrol, ácido hialurónico, vitamina K y péptidos más potentes aportan luminosidad y favorecen la regeneración celular.

La mirada ve los años pasar, pero también puede contar una historia de cuidado consciente. Elige un contorno de ojos adecuado a tu rango de edad, conseguirás mejorar el aspecto de tu piel y potenciarás su salud a largo plazo.