MUCHAS ESPECULACIONES EN RELACIÓN AL SINIESTRO
Cayetano Rivera reaparece tranquilo días después de su accidente de tráfico
Días después de sufrir en Sevilla un accidente, en el que su coche acabó dentro de una rotonda, Cayetano Rivera ha reaparecido públicamente y se ha mostrado tranquilo en medio de las especulaciones que giran en torno a su estado en el momento del accidente.
Publicidad
El pasado domingo, Cayetano Rivera sufría un accidente de tráfico a las puertas de la urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla. Un siniestro que ha generado mucha polémica en relación al estado del torero en el momento que ocurrió el accidente; Joaquín Moeckel, abogado de Cayetano, ha relatado que el torero tuvo un despiste al buscar el mando para acceder a su casa y, por ello, acabó con su coche dentro de la rotonda.
Desde lo ocurrido, no se había vuelto a ver Cayetano, hasta este jueves. El torero era grabado por las cámaras de Europa Press. Y a pesar de no haber querido hacer declaraciones ante los medios, y ha evitado el momento de los micrófonos subiendo la ventanilla del coche que él mismo iba conduciendo, el torero se ha mostrado tranquilo e incluso ha sonreído a las cámaras.
Un accidente que ha vuelto a poner al torero en el centro de la polémica, ya que hace tan solo unos meses protagonizaba en Madrid un altercado con la policía que también acaparó muchos titulares.
Más Celebrities
- Lucía Rivera, comprensiva con su padre Cayetano tras su accidente de coche: "Todos somos humanos"
- Marta Pombo, sobre su matrimonio con Luis Giménez: "Hay veces que te casas un poco por seguir la corriente"
- Fran Rivera zanja los rumores de distanciamiento con su hermano Cayetano apoyándole tras su accidente
Cayetano atraviesa momentos complicados, aunque cuenta con el apoyo de su familia. Después de meses de distanciamiento con su hermano Francisco, esta semana le veíamos acudir a visitarlo. También su hija, Lucía Rivera, ha mostrado públicamente su apoyo al torero. A pesar de querer mantenerse al margen de la polémica, se mostró comprensiva cuando la prensa le preguntó por lo sucedido.
Publicidad