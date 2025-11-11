Álvaro López, el marido de Lucía Pombo, con el rostro hinchado tras un injerto capilar: "Pensé que iba a ser peor"

Los retoques estéticos se han convertido en algo habitual, y cada vez son más las personas que recurren a algún tipo de intervención, por pequeña que sea, para mejorar su apariencia.

Aunque históricamente ha sido un fenómeno más común entre mujeres, los hombres también están sumándose a esta tendencia, mostrando abiertamente sus experiencias en redes sociales sin ocultarlo.

Este es el caso de Álvaro López Huerta, marido de Lucía Pombo, la mayor de las hermanas. El empresario e influencer se ha sometido recientemente a un trasplante capilar, también conocido como injerto, y ha compartido su estado actual con sus seguidores.

En este artículo te contamos todos los detalles sobre la intervención de Álvaro. ¡No te lo puedes perder!

Lucía Pombo y Álvaro López | Gtres

El caso de Álvaro

Álvaro López Huerta, marido de Lucía Pombo, a quien él llama cariñosamente Luciérnagas, ha compartido con su amplia comunidad de Instagram, que ya supera los 300 mil seguidores, que se ha sometido a un retoque estético: un trasplante capilar.

Lo ha hecho a través de un vídeo en sus historias, donde muestra su rostro, la melena recién rapada y los detalles de la intervención. Para protegerse del sol sobre la zona afectada, se cubre con un paraguas, dejando claro que no es por la lluvia.

Álvaro López Huerta | Instagram, @lopezhuerta

El empresario explica que el objetivo del tratamiento era repoblar la zona frontal de la cabeza, donde, según él, tenía unas entradas pronunciadas.

Álvaro también ha contado que, aunque la intervención haya salido bien, está experimentando algunas molestias propias de este tipo de procedimientos.

Álvaro López Huerta | Instagram, @lopezhuerta

"He pasado una noche curiosamente asquerosa, con dolores. Se me ha quedado pegada la almohadilla que tenía en la nuca... En fin, un poco desastre, pero me encuentro bien, puedo hacer vida relativamente normal, así que bien. Ya he pasado como esos dos días de miedo, de cosa, de grima y nada, eso os cuento", ha narrado en sus historias.

Recuperación en el pueblo

Tras la intervención, Álvaro aprovechó la festividad de La Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, para recuperarse en su pueblo segoviano donde ambas familias, Pombo Ribó y López Huerta, tienen propiedades.

La pareja estuvo muy bien acompañada durante el fin de semana, ya que María, la pequeña de las hermanas, también decidió pasar un puente en familia en el pueblo. La única ausencia fue Marta Pombo y su familia numerosa, ya que los padres de las hermanas también estuvieron presentes.

María y Lucía Pombo junto a su madre y la hija de María en la casa del pueblo | Instagram, @pablocastellano86

Alejado del bullicio de la capital, Álvaro disfrutó de los pequeños placeres que más le gustan, como cocinar para la familia. En Instagram mostró cómo preparó una fabada con una pinta espectacular.

Pablo Castellano, marido de María Pombo, compartió un vídeo en sus historias donde se podía apreciar el ambiente familiar en la casa del pueblo y, de cerca, el reciente injerto capilar de su cuñado.

Álvaro López Huerta | Instagram, @pablocastellano86

En estas publicaciones, Álvaro se mostró natural y divertido, como siempre en redes sociales, dejando claro que está viviendo este proceso de la manera más cotidiana y relajada posible.

El rostro hinchado

Ayer por la mañana, Álvaro López Huerta hizo una aparición en redes sociales que destacó sobre el resto: "Familia, como el otro día, paseando a los perros", comenzó su mensaje.

"Yo, que pensaba que estaba haciendo bien todo, durmiendo sentado y con la cabeza para atrás para que el hinchazón no bajase a la cara, me vais a ver el gran cambio… me siento avatar", confesó entre risas.

Álvaro López Huerta | Instagram, @lopezhuerta

"¿Qué es esto?", se preguntó divertido. "Me he levantado esta mañana y no me he reconocido", relató. Explicó que la hinchazón de la frente se ha desplazado hacia abajo, dejándole "el ojo chueco". Aun así, Álvaro se lo toma con humor y asume que "es lo que hay".

Hace apenas una hora, ha actualizado su estado: "Estoy bien, yendo por un camino de sombra", explica en su perfil de Instagram mientras saca a pasear a sus perros en los alrededores del pueblo segoviano.

"Sigo durmiendo como el culo, las cosas como son, pero la evolución está siendo buena, me encuentro bien", relata. "Pensé que iba a ser peor", confiesa Álvaro. "Es incómodo, molesto, grimoso, pero en ningún caso os preocupéis, porque no duele, no es fatal", aclara.

Álvaro López Huerta | Instagram, @lopezhuerta

Y manda un mensaje para todos aquellos que se lo estén pensando: "A todos los que queréis hacerlo, no es para tanto. Yo tenía mucho miedo, pero no es para tanto, dos días con molestias pero todo bien", explica a su comunidad.

"Es una operación larga, porque son muchos pelos y hay que quitar de la parte donante, que es la zona de la nuca, e ir metiendo uno a uno", detalla el marido de Lucía Pombo.

Álvaro López Huerta | Instagram, @lopezhuerta

Este tipo de intervención estética es cada vez más común. Son muchos los rostros conocidos que se han sometido a un injerto capilar y lo han hecho público, como Kiko Jiménez, Joaquín Prat o Víctor Sandoval, entre otros.

Esperamos tener más noticias de Álvaro López Huerta pronto y deseamos que consiga verse como quería, con un pelazo espectacular e indomable.