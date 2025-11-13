Óscar Casas solo tiene palabras de admiración para su novia, Ana Mena: "La gente va a flipar"

Óscar Casas y Ana Mena son una de las parejas del momento y más buscadas por la prensa. Se empezó a rumorear que estaban juntos en diciembre de 2024 después de que coincidiesen en un rodaje el verano de ese mismo año. Sí, parece que Óscar sigue los pasos de su hermano Mario y es de enamorarse en los sets de grabación.

Durante el rodaje se les pudo ver juntos dando paseos por la playa y con actitud muy cómplice que hacía pensar que entre ellos había algo más que una amistad pero no fue hasta meses más tarde que llegó la confirmación oficial cuando les pillaron en plena calle dándose un beso.

Ellos han intentado siempre mantener su relación fuera del foco mediático aunque sí que en más de una ocasión han aparecido juntos en eventos o han hablado maravillas el uno del otro cuando la prensa les preguntaba. Además, sus en sus redes sociales también publican fotos juntos con bonitas declaraciones de amor. Se podría decir que tienen el balance perfecto entre privacidad y visibilidad en su relación.

Su última aparición pública ha sido en los Premios Glamour Women of the Year 2025 en los que Óscar recibía un premio como Hombre del año. Ya en la alfombra roja del evento, el actor se deshacía en elogios hacía su novia cuando le preguntaban por su relación diciendo que están "la verdad que muy contentos, muy felices", y que Ana "es una niña preciosa, muy artista, está haciendo un disco precioso que la gente va a flipar bastante".

Óscar Casas respondiendo a la prensa | Europa Press

El hermano de Mario Casas también tiene muy claros sus planes de futuro y aunque decía cuando le preguntaban que todavía no se había planteado ser padre también añadía con humor "me gustaría tener como 12".

Óscar Casas en un evento | Gtres

Aunque el photocall lo hicieron separados, durante la gala Ana y Óscar estuvieron juntos compartiendo mesa y no pararon de tener momentos cómplices entre ellos demostrando lo enamoradísimos que están.

Ana Mena y Óscar Casas, juntos en una gala | Europa Press

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el actor recibió su premio ya que durante los agradecimientos Óscar decidió acercarse a su novia para declarar públicamente sus sentimientos hacia ella. "Te quiero", decía tímidamente bajo la atenta mirada de los asistentes.