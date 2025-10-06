Audrey Hepburn usaba este truco para prolongar la duración del olor a perfume

Audrey Hepburn era la elegancia personificada, y una de sus principales señas de identidad era oler bien. Incluso su amigo por más de 40 años, Hubert de Givenchy, creó un perfume en 1957 hecho exclusivamente para ella, llamado L´Interdit, que significa lo prohibido en francés, ya que la actriz quedó tan maravillada por el aroma que le pidió que no lo comercializara.

Audrey Hepburn en la película Vacaciones en Roma | GTRES

¿Y cómo hacía para que su reconocible y exclusiva fragancia perdurara? Pues bien, Audrey perfumaba un pañuelo de seda para anudárselo en la muñeca, a modo de pulsera. Esto hacía que el olor se quedara impregnado durante horas en la tela, y era muy útil para seguir manteniendo su esencia cuando pasaba todo el día fuera de casa. Además, a veces también llevaba el pañuelo atado alrededor de su cuello o puesto como una diadema en la cabeza.

Un truco muy sencillo que Inés de la Fressange, símbolo del estilo francés, también ha confesado utilizar, diciendo en algunas entrevistas que además de perfumar su cuello y muñecas, rocía siempre un pañuelo, asegurándose de que el aroma perdure tanto en la piel como en la tela: "Es una forma delicada de recibir visitas", comentaba la modelo, diseñadora y empresaria sobre este ritual.

Ahora que te hemos contado este pequeño secreto, tú también podrás recurrir al truco del pañuelo, y oler durante todo el día a tu fragancia favorita, además de añadir un toque de sofisticación a tus looks con este complemento.