Santiago Cañizares se casa tras 6 meses de relación: así ha sido su boda con la mujer que le ha devuelto la ilusión

Santi Cañizares ha vuelto a pasar por el altar. Se trata de la tercera vez que el exportero del Valencia se casa tras sus matrimonios con Marina Conchello, de la que se separó en 2007, y Mayte García, divorciados en 2021.

Noemí y Santi Cañizares en su boda | Gtres

Este 14 de noviembre, el que fuera guardameta de la Selección Española ha celebrado una boda íntima y emotiva con Noemí, su pareja desde hace apenas seis meses pero que, sin duda, le ha devuelto la ilusión.

La ceremonia ha sido por lo civil y se ha celebrado en Valencia rodeados de sus seres queridos y algunos rostros conocidos. Según ¡HOLA!, el novio ha llegado acompañado de su hijo Lucas y la novia de éste, la influencer Carla Asensi.

Noemí y Santi Cañizares en su boda | Gtres

¿Quién es Noemí? La discreta nueva mujer de Cañizares

Noemí Perea ha escogido un vestido con escote palabra de honor y silueta minimalista y ajustada, con la falda que termina en una sutil cola. El diseño ha sido discreto y elegante, al igual que ella, que prefiere mantenerse alejada del foco mediático.

El vestido de novia de Noemí, la nueva mujer de Santi Cañizares | Gtres

Ella es una natural de Cataluña, concretamente de Calella de Palafrugell, en Girona y no pertenece al mundo mediático. Su relación con Santi la comenzó el pasado mayo y en su perfil de Instagram acumula más de 10.000 seguidores.

A sus 55 años, el exfutbolista ha confesado sentirse en un punto vital muy especial tras superar duros momentos personales, como la muerte de su hijo Santi en 2018, fruto de su matrimonio con Mayte García. Con ella también tuvo a Sofía (2009) e India y Martina (2013, al igual que Santi).

Mientras que con su primera mujer, Marina Conchello, tuvo tres hijos: Carlota (1997), Lucas (2002) y Olivia (2006).