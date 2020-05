Una enfermera denuncia que está aislada en un sótano tras dar positivo en coronavirus: "Me he sentido como una basura"

Mamen es una auxiliar de enfermería, de 51 años, se contagió de coronavirus trabajando en un hospital de Madrid. Lamenta que está pasando el aislamiento en el sótano de un hotel.

"En el momento en el que me he contagiado me he sentido como una basura, como una peste", asegura. Denuncia que ha estado en el sótano de un hotel medicalizado totalmente sola.

Mamen explica que vive en una pequeña habitación de ocho metros cuadrados con un baño, una cama de 90 centímetros, un pequeño escritorio y una ventana con 14 barrotes con vistas a un patio interior.

Antes de estar contagiada dormía en otro alojamiento que está a dos minutos a pie de la Gran Vía de Madrid. Cuando se contagió la trasladaron a ese hotel medicalizado.