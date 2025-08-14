Dónde han caído el bote de 52,5 millones de La Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 14 de agosto de 2025

Este jueves 14 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Lotería Nacional, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 14 de agosto de 2025 es el 61288. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 41 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 14 de agosto de 2025 ha premiado al día 11 sep 2002, siendo el número de la suerte el 4.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 14 de agosto de 2025 es 02, 12, 18, 19, 20, 29, 34, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 68, 74, 75, 77, 84.

Lotería Nacional

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 14 de agosto de 2025 ha agraciado al número 25044 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 42.795. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 2, 4 y 8

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 14 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 03, 04, 06, 14, 33 y 41, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 500.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 20 de Burgos, situada en el Centro Comercial Carrefour – El Mirador L-33.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 14 de agosto de 2025 ha sido para el número 07, 11, 12, 16, 36 y 43, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 2. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 52.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros..

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 53.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 88.225 de Vigo (Pontevedra), situado en Carretera Bembrive, 226. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 51 de Las Palmas de Gran Canaria; en la nº 1 de Celanova (Ourense); en la nº 4 de Carcaixent (Valencia); en la nº 1 de Ssan Lorenzo del EscorialL (Madrid) y en el Despacho Receptor nº 71.950 de Herrera (Sevilla).

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, domingo 14 de agosto de 2025 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número y el dream 1.

