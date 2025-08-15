Dónde han caído el bote de 234 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y la ONCE del viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 15 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 02, 14, 18, 26, 36 y 48, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 13 de CÁDIZ, situada en Acacias, 8.

EuroMillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 15 de agosto de 2025 es el 13, 30, 35, 36 y 40 y las estrellas los números 2 y 6 . El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 234.000.000 euros.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Eurojackpot

En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 8 de agosto, no han aparecido acertantes de Primera Categoría en España.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 8 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 9 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

