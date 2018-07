Más de 30.000 personas apoyan que los radares se coloquen para salvar vidas

La mayor acción social de El Grupo Antena 3, Ponle Freno, considera que los radares son valiosos instrumentos al servicio de la Seguridad Vial y por ello solicita que se coloquen dónde realmente pueden salvar vidas.



De esta forma, Ponle Freno apoya la instalación de los radares principalmente en vías secundarias de doble sentido, que es donde tienen lugar la mayor parte de los siniestros. Además, quiere solicitar que los radares ya instalados en puntos de baja siniestralidad puedan ser trasladados de manera gradual a tramos peligrosos o de concentración de accidentes. Así, acabar poco a poco con la costumbre actual de colocar mayoritariamente estos aparatos en vías seguras de doble sentido como autopistas y autovías.



Esta iniciativa ayudará también a que muchos ciudadanos dejen de percibir afán recaudador en la colocación de algunos radares, lo que devalúa su papel como instrumentos de la Seguridad Vial.



En esta ocasión, el objetivo es que la DGT y a las Administraciones titulares de las carreteras se comprometan a colocar los nuevos radares prioritariamente en puntos negros o tramos de concentración de accidentes y que no se instale ningún nuevo radar, ya sea fijo o de tramo, en ningún punto de la red viaria que no sea peligroso.



Sí a los radares, pero como instrumentos de seguridad vial y no de recaudación. Ésta es la última propuesta que acabamos de lanzar en la Plataforma Ponle Freno y para la que te pedimos tu apoyo en forma de firma.



El proceso es muy sencillo, si ya formas parte de la Plataforma Ciudadana Ponle Freno es suficiente con que introduzcas tu DNI y contraseña. Si todavía no formas parte de la Plataforma Ciudadana Ponle Freno inscríbete y después podrás apoyar nuestra campaña.



Ponle Freno quiere volver a conseguirlo

En su día, con la colaboración de más de 250.000 ciudadanos, conseguimos que se señalizaran los puntos negros como medida inmediata antes del objetivo real: que se hagan obras y desaparezcan.



Gracias a aquella movilización ciudadana, en Ponle Freno conseguimos que se señalizaran 189 Tramos de Concentración de Accidentes. Dos años después, los datos fueron espectaculares: las víctimas se habían reducido en casi un 60% (56,92% en autopista y 62,55% en carreteras convencionales).



También con el apoyo ciudadano logramos que se señalizara la distancia de seguridad en los lugares más peligrosos de nuestras autopistas y autovías, que se bonificara la instalación de cinturones en el transporte infantil o que el dinero recaudado por las multas se dedique por ley única y exclusivamente a Seguridad Vial, por poner algunos ejemplos.



Ahora, Ponle Freno pide que los radares salven vidas y no que corrijan presupuestos. Ponle Freno insta a las Administraciones para que todos los nuevos radares se coloquen prioritariamente en lugares de alta siniestralidad, y que se cree un plan para que algunos de los existentes se cambien a lugares peligrosos.



Puedes ver la [[LINK:DOCUMENTO|||a3document/2012/04/04/DOCUMENTS/00001/00001.doc|||propuesta completa]].